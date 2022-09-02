Банк Синара стал партнером школы № 123 Екатеринбурга

Фото: Григорий ВОРОБЕЦ

В рамках партнерства со школой, чтобы ученики могли свободнее ориентироваться в мире финансов, Банк Синара планирует проводить уроки финансовой грамотности, а также профориентационные экскурсии для знакомства с основными подразделениями работы банка. Для сотрудников и учеников старше 14 лет Банк Синара предоставит ключ к цифровой инфраструктуре города – Единую социальную карту «Уралочка». Стороны также договорились о дальнейшем взаимодействии в совместных социальных и благотворительных проектах.

Фото: Григорий ВОРОБЕЦ

«Банк Синара, как один из крупнейших банков Урала, уже имеет богатый опыт партнерства с учебными заведениями. Уверен, что наше сотрудничество станет полезным для всех сторон. Для школы № 123, «Уралочка» станет кампусной картой, сможет работать в рамках пропускной системы. Помимо этого, карта позволяет оплачивать льготный проезд в транспорте вместо ЕКАРТы. Ну и конечно, карту можно будет использовать как обычную банковскую карту для оплаты питания и карманных расходов», – прокомментировал Алексей Луценко, директор по развитию розничного бизнеса Банка Синара.Банковская группа Банка Синара принимает активное участие в жизни учебных заведений в регионах присутствия. Например, с 2020 года совместно с профессорско-преподавательским составом Уральского федерального университета (УрФУ) и специалистами Группы Синара запущена магистерская программа «Финансы в цифровой экономике».