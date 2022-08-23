Лошадей отправили на лечение. Фото: предоставил Кирилл Потапов

На прошлой неделе зоозащитникам пришла тревожная новость. В Екатеринбурге, на улице Дальний Березит в бывшем конном клубе «Фаворит» животные едва ли не погибают от голода. Волонтеры хорошо знали его владелицу, которая перестала выходить на связь в последние два месяца. Поэтому, они решили навестить хозяйку бывшего контактного зоопарка Светлану. Женщина пережила инсульт и была не в силах как-то ухаживать за подопечными.

В загоне также пасутся коровы. Фото: читатель «КП»

Волонтеры вздрогнули, когда увидели, что на территории никто давно не убирался. А животные исхудали и просили есть. Тогда в зоопарке было семь лошадей, ослики, гуси, еноты, коровы, шесть собак хаски, кролик и свинья.

Животных будут оберегать волонтеры. Фото: предоставил Кирилл Потапов

В минувшую субботу, 20 августа, волонтеры и зоозащитники приехали к владелице, чтобы выкупить подопечных. Как отмечают волонтеры, женщина не живодер. А ухаживать должным образом за таким большим хозяйством она не могла по состоянию здоровья.

- Светлана вышла на контакт. Сказала, что не справляется, ведь ее моральное и физическое состояние после инсульта не позволяет ей ухаживать за подопечными. Ее сожитель вроде не заинтересован в хозяйстве. Да и финансовых способностей у них нет на содержание. Представители конного клуба были готовы выкупить лошадей, чтоб просто спасти их от голода, - рассказала «КП-Екатеринбург» волонтер Марина.

Лошади сильно истощали. Фото: предоставил Кирилл Потапов

На встречу с владелицей животных приехал зоозащитник Кирилл Потапов, а также представители конного клуба «Белая лошадь». Шесть лошадей они забрали. Судьба оставшихся животных решается.

- Светлана съездила в клуб, где ей показали будущую конюшню для ее лошадок. Она убедилась, что содержать их будут в хороших условиях. Их вылечат и откормят. После этой поездки Светлана подписала дарственную на шесть лошадей, - продолжает Марина. – Одна подопечная была куплена на двоих владельцев, она осталась у Светланы. Белая лошадка – самая больная. Ей больше 20 лет. Она истощена, ей тяжело ходить и она живет на антибиотиках. Хаски тоже были в плохом состоянии, их не вычесывали, у них испортилась шерсть из-за несбалансированного питания.

Собакам также не хватает еды. Фото: читатель «КП»

Руководитель фонда «Альфа» Кирилл Потапов также взял на себя обязанности по уборке вольеров.

- Мне поступила информация, что животные в сильной стадии голода. Хозяйку Светлану Юрьевну никто не осуждает, ведь она попала в трудную жизненную ситуацию. Она не плохая женщина, которая просто бросила подопечных. У нее просто нет на это сил ни физических, ни моральных, да и финансов на всех животных нужно очень много, - рассказал «КП-Екатеринбург» зоозащитник Кирилл Потапов. - Ее жалко просто по-человечески. Животные в надежных руках, им проведут все необходимые манипуляции. В скором времени решу вопрос с собаками, уже веду переговоры с питомниками.

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