Лошади буквально выглядели, как скелеты. Фото: читатель «КП»

Зоозащитники из Екатеринбурга всерьез обеспокоены судьбой подопечных из бывшего конно-развлекательного комплекса «Фаворит». По их словам, раньше в клубе проходили конно-спортивные тренировки, работал контактный зоопарк. Его работу контролировала 33-летняя женщина. Однако, около 10 лет назад владелица «Фаворита» скончалась от онкологии. А все права на конный клуб перешли ее маме Светлане. С тех пор начались проблемы. Тренеров пришлось распустить, а с содержанием питомцев помогали волонтеры, у которых Светлана изредка просила помощи.

- Светлана жила на территории этого клуба. У нее был дом, в котором она жила вместе с сожителем. Правда, этой зимой он сгорел. Моральное состояние хозяйки очень пошатнулось, она перестала выходить на связь. Когда мы приехали к ним в Березит, то ужаснулись, - рассказывает «КП-Екатеринбург» зоозащитница Анна. - Все питомцы истощены. На лошадей смотреть больно, они словно скелеты. Животные очень хотят есть.

На территории «Фаворита» живут девять лошадей, семь собак, гусь и утка, один кролик, козлы, два енота. Судя по фото, которые прислали волонтеры, на территории полное запустение. Посетителей конно-спортивного клуба здесь уже давно не принимают, а штат сотрудников распустили за ненадобностью.

- Я боюсь, как бы этот клуб не стал кладбищем. Здесь все в запустении, животные предоставлены сами себе, - с волнением рассказывает волонтер Марина. - Это ужас и катастрофа! Стоит выйти, как на тебя набрасываются кони. Хорошо, что хоть у нас с собой была еда. Лошади уже сломали свой загон. Очень их жаль, животные не агрессивные, мы им помогаем, как можем. Светлана живет в летнем домике с сожителем. Видно, что у нее уже нет сил ухаживать за хозяйством.

Сама территория выглядит очень запущенно. Фото: читатель «КП»

По словам волонтеров, раньше на участке было больше кроликов, а также обитали и свиньи. Увы, но они уже погибли. Добровольцы уже созвонились с зоозащитницей Анной Вайман и попросили у нее помощи.

- У нас запросили подробную информацию о поголовье. Будем считать их всех. Мы надеемся, что этих питомцев отдадут в хорошие руки. Да хотя бы в тот же зоопарк, им там будет гораздо лучше, - поясняет зоозащитница Анна.

Как утверждают очевидцы, владелица питомцев относится безразлично к судьбе ее приюта под открытым небом. По словам волонтеров, Светлана раньше просила помочь ей и не отказывала добровольцам в том, чтобы они покормили ее подопечных.

- Буквально 18 августа наши волонтеры приехали к Светлане с мясом и овощами, чтобы накормить бедолаг. Но на порог она никого не стала пускать. Пробраться к оголодавшим лошадям они не смогли. Скорее всего, придется животных изымать, - говорит зоозащитница Марина.

Владельцы животных стали отказываться от помощи. Фото: читатель «КП»

Какой вердикт вынесут зоозащитники и, как будут изымать тощих лошадей – пока непонятно. Однако, как сообщили волонтеры, они передали всю информацию о зоопарке и конным клубам.

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