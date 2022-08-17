Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды17 августа 2022 12:11

Певец SHAMAN открылся публике во время концерта-исповеди на Урале

Во время выступления певец SHAMAN раскрыл секрет своей популярности
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Певец SHAMAN отвечал дружелюбным уральцам новыми откровениями из своей творческой жизни

Певец SHAMAN отвечал дружелюбным уральцам новыми откровениями из своей творческой жизни

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На День города 2022 жители Сысерти получили царский подарок – к горожанам в августе приехал певец SHAMAN, популярность которого благодаря хитам «Я русский» и «Встанем» растет день ото дня.

За час Ярослав Дронов, именно так зовут SHAMAN, успел не только исполнить с десяток динамичных и лирических композиций, но и пообщаться с публикой. Он рассказал о том, сколько шел к популярности, как написал один из своих главных хитов, и что дает ему стимул творить.

За час Ярослав Дронов, именно так зовут SHAMAN, успел не только исполнить с десяток динамичных и лирических композиций, но и пообщаться с публикой

За час Ярослав Дронов, именно так зовут SHAMAN, успел не только исполнить с десяток динамичных и лирических композиций, но и пообщаться с публикой

Фото: Даниил ОПАРИН

НАШИ СЕРДЦА СТУЧАТ В УНИСОН

Выступление столичного артиста началось на Придворцовой площади ближе к 22 часам. Здесь к этому моменту собралось порядка 20 тысяч жителей Сысерти. Столичный гость во тьме вышел на сцену и почти на минуту застыл, широко раскинув руки.

- Наконец-то зашевелился, - зашептались горожане, когда SHAMAN опустил руки, а потом наконец-то запел.

После этого эстрадный исполнитель начал беседовать с публикой. Поначалу показалось, что это стандартные фразы: «Без вас ничего бы не произошло», «Хочу видеть вас всех», «Самый главный элемент сегодняшнего вечера – это вы».

Однако после следующей композиции SHAMAN, увидев лояльность публики, начал доверительную беседу, и раскрыл секрет своей популярности.

- Я всегда говорил, что являюсь независимым артистом, который стал известен благодаря Интернету, моим песням и народной любви, - сказал столичный гость. – Наши сердца стучат в унисон.

После этого певец SHAMAN решил провести личную беседу с теми, кто видит его впервые, а их на площади собралось немало.

- Чтобы стоять на этой сцене, у меня ушло 15 лет. Я пробивался самостоятельно, без сторонней помощи, и за эти годы написал песен 200. И только в 2022 году стало получаться писать такие песни, которые стали нравиться очень большому количеству людей. Я никогда не мечтал о таком успехе, - искренне произнес SHAMAN, после чего упал на колени и замолчал.

Певец с удовольствием общался с публикой

Певец с удовольствием общался с публикой

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПИШУТ ОБО МНЕ В ИНТЕРНЕТЕ ВСЯКОЕ

Зрители удивительно чутко реагировали на поведение исполнителя – во время песен толпа бодро отплясывала, и в перерывах внимательно слушала гостя.

- Вся моя жизнь ради вас. Сцена для меня – это храм, где я исповедуюсь перед зрителями, - признался артист.

Уже через полчаса публика после каждой композиции в ответ на очередное признание певца громко и дружно скандировала «Молодец!». Певец SHAMAN отвечал дружелюбным уральцам новыми откровениями из своей творческой жизни.

- Я нахожусь под впечатлением от вашей любви. Вы просто «сумасшедшие». Я даже не представлял, что такой день настанет. Когда в Интернете пишут обо мне всякое, небылицы, что кто-то там пробивался. Просто они не знают, что я проделал этот путь самостоятельно, - разоткровенничался SHAMAN. – Вот они, мои песни, из этого сердца! Судя по вашей реакции, они заходят, очень хорошо заходят! Песни мен посылает Господь Бог. Вот и весь секрет!

- Молодец! Молодец! Молодец! – громко скандировали зрители, после чего вместе с певцом исполнили несколько композиций.

Певец несколько раз встал на колени во время концерта

Певец несколько раз встал на колени во время концерта

Фото: Михаил ФРОЛОВ

№1 ВО ВСЕМ МИРЕ

Следующая часть откровений певца во время концерта-исповеди в Сысерти коснулась написания им песен. SHAMAN рассказал о том, как стал популярным после хитов «Я русский!» и «Встанем».

- 2 января 2022 года я сел за фортепиано и очень быстро написал песню «Встанем». Как будто кто-то действительно надиктовал. Как будто это не я написал. Выложил в интернет 23 февраля, а 24-го мир изменился навсегда. И эта песня моментально ушла в народ.

После песен «На заре» группы «Технология» и «Ты как во сне» Валерия Леонтьева в финале выступления SHAMAN представил свою главную композицию.

- Это еще не конец! – начал певец издалека.

- Я русский! Я русский! Я русский! – единогласно скандировал зал.

- Эту песню я тоже выложил в Интернет в июле, и буквально за сутки она попала на 1 место в самые главные тренды. Сейчас она №1 в Москве, №1 по всей России, №1 во всем мире, №1 во всей Вселенной, - прокричал SHAMAN и спел свой главный хит, завершив им концерт.

Напомним, что трек популярного исполнителя под названием «Я русский» занимает первую строчку в трендах на YouTube. Этот клип на сегодняшний день набрал почти 5 миллионов просмотров. Сам исполнитель уверен, что его композиция пользуется популярностью, потому что она «спета от души».

Шоу-бизнесАфиша: Шоу