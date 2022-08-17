Певец SHAMAN отвечал дружелюбным уральцам новыми откровениями из своей творческой жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

На День города 2022 жители Сысерти получили царский подарок – к горожанам в августе приехал певец SHAMAN, популярность которого благодаря хитам «Я русский» и «Встанем» растет день ото дня.

За час Ярослав Дронов, именно так зовут SHAMAN, успел не только исполнить с десяток динамичных и лирических композиций, но и пообщаться с публикой. Он рассказал о том, сколько шел к популярности, как написал один из своих главных хитов, и что дает ему стимул творить.

За час Ярослав Дронов, именно так зовут SHAMAN, успел не только исполнить с десяток динамичных и лирических композиций, но и пообщаться с публикой Фото: Даниил ОПАРИН

НАШИ СЕРДЦА СТУЧАТ В УНИСОН

Выступление столичного артиста началось на Придворцовой площади ближе к 22 часам. Здесь к этому моменту собралось порядка 20 тысяч жителей Сысерти. Столичный гость во тьме вышел на сцену и почти на минуту застыл, широко раскинув руки.

- Наконец-то зашевелился, - зашептались горожане, когда SHAMAN опустил руки, а потом наконец-то запел.

После этого эстрадный исполнитель начал беседовать с публикой. Поначалу показалось, что это стандартные фразы: «Без вас ничего бы не произошло», «Хочу видеть вас всех», «Самый главный элемент сегодняшнего вечера – это вы».

Однако после следующей композиции SHAMAN, увидев лояльность публики, начал доверительную беседу, и раскрыл секрет своей популярности.

- Я всегда говорил, что являюсь независимым артистом, который стал известен благодаря Интернету, моим песням и народной любви, - сказал столичный гость. – Наши сердца стучат в унисон.

После этого певец SHAMAN решил провести личную беседу с теми, кто видит его впервые, а их на площади собралось немало.

- Чтобы стоять на этой сцене, у меня ушло 15 лет. Я пробивался самостоятельно, без сторонней помощи, и за эти годы написал песен 200. И только в 2022 году стало получаться писать такие песни, которые стали нравиться очень большому количеству людей. Я никогда не мечтал о таком успехе, - искренне произнес SHAMAN, после чего упал на колени и замолчал.

Певец с удовольствием общался с публикой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПИШУТ ОБО МНЕ В ИНТЕРНЕТЕ ВСЯКОЕ

Зрители удивительно чутко реагировали на поведение исполнителя – во время песен толпа бодро отплясывала, и в перерывах внимательно слушала гостя.

- Вся моя жизнь ради вас. Сцена для меня – это храм, где я исповедуюсь перед зрителями, - признался артист.

Уже через полчаса публика после каждой композиции в ответ на очередное признание певца громко и дружно скандировала «Молодец!». Певец SHAMAN отвечал дружелюбным уральцам новыми откровениями из своей творческой жизни.

- Я нахожусь под впечатлением от вашей любви. Вы просто «сумасшедшие». Я даже не представлял, что такой день настанет. Когда в Интернете пишут обо мне всякое, небылицы, что кто-то там пробивался. Просто они не знают, что я проделал этот путь самостоятельно, - разоткровенничался SHAMAN. – Вот они, мои песни, из этого сердца! Судя по вашей реакции, они заходят, очень хорошо заходят! Песни мен посылает Господь Бог. Вот и весь секрет!

- Молодец! Молодец! Молодец! – громко скандировали зрители, после чего вместе с певцом исполнили несколько композиций.

Певец несколько раз встал на колени во время концерта Фото: Михаил ФРОЛОВ

№1 ВО ВСЕМ МИРЕ

Следующая часть откровений певца во время концерта-исповеди в Сысерти коснулась написания им песен. SHAMAN рассказал о том, как стал популярным после хитов «Я русский!» и «Встанем».

- 2 января 2022 года я сел за фортепиано и очень быстро написал песню «Встанем». Как будто кто-то действительно надиктовал. Как будто это не я написал. Выложил в интернет 23 февраля, а 24-го мир изменился навсегда. И эта песня моментально ушла в народ.

После песен «На заре» группы «Технология» и «Ты как во сне» Валерия Леонтьева в финале выступления SHAMAN представил свою главную композицию.

- Это еще не конец! – начал певец издалека.

- Я русский! Я русский! Я русский! – единогласно скандировал зал.

- Эту песню я тоже выложил в Интернет в июле, и буквально за сутки она попала на 1 место в самые главные тренды. Сейчас она №1 в Москве, №1 по всей России, №1 во всем мире, №1 во всей Вселенной, - прокричал SHAMAN и спел свой главный хит, завершив им концерт.

Напомним, что трек популярного исполнителя под названием «Я русский» занимает первую строчку в трендах на YouTube. Этот клип на сегодняшний день набрал почти 5 миллионов просмотров. Сам исполнитель уверен, что его композиция пользуется популярностью, потому что она «спета от души».