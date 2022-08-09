Школьные базары открылись в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

До начала учебного года осталось меньше месяца. Поэтому родители начинают задумываться о том, как недорого и быстро собрать своего ребенка в школу. Большинство школьных базаров еще не открылись, но уже сейчас можно найти канцелярию и школьную форму в магазинах города.

Публикуем список школьных базаров 2022 в Екатеринбурге

Добавим, что по данным портала «Чек Индекс», которые анализируют данные с миллиона онлайн-касс страны, что в нынешнем году траты россиян на школьные товары вырастут на 20%.

Ценники не сильно подросли по сравнению с 2021 годом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьные базары в Екатеринбурге 2022

ТРЦ «Мегаполис»

Адрес: ул. 8 Марта, 149

Время работы: пн-вс 10:00 - 22:00

Сайт: http://megapolis66.ru

Школьные принадлежности и форму уже можно найти в «Мегаполисе». Одежду можно найти на 4 и 5 этаже, рюкзаки на 0, 1, 2, 3 и 4 этаже, а канцелярия продается на цокольном и 4 этаже.

Магазин канцтоваров «Мир тетрадей»

Адреса: ТЦ «Успенский» ул. Вайнера, 10; ТЦ «Дирижабль» ул. Ак. Шварца, 17

Время работы: 10:00 – 22:00

Сайт: https://mirtetradey.ru

В этом магазине можно найти все от скрепки до модного ранца. Шариковую ручку можно купить за 12 рублей, школьный пенал от 269 рублей, тетрадь 12 листов от 11 рублей, мешок для сменной обуви от 300 рублей, рюкзак от 1560 рублей.

Екатеринбуржцы собирают детей в школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Магазин «Дом книги»

Адреса: ул. Антона Валека, 12; ул. Баумана, 3; ул. Опалихинская, 15; ТЦ «Семь ключей», ул. Техническая, 63; ТРЦ «Мегаполис» ул. 8 марта, 149; ул. Викулова, 33/1; ул. Сыромолотова, 22

Время работы: пн-вс 10:00 – 20:00

Сайт: https://domknigi-online.ru

В «Доме книг» можно купить не только школьную литературную программу, но и канцелярию к 1 сентября. Здесь можно найти ортопедический рюкзак, набор тетрадей в клетку и линейку, альбом для рисования, обложки на тетради и учебники, дневник.

Гипермаркет «Сима-Ленд»

Адрес: ул. Черняховского, 86, корпус 8

Время работы: пн-вс 9:00 - 22:00

Сайт: https://www.sima-land.ru

В «Сима-Ленде» большой выбор канцелярии и школьных принадлежностей. Помимо этого там можно найти еще и школьную форму.

На сайте можно заказать выбранные товары в пункт выдачи рядом с домом или съездить в магазин и посмотреть всё вживую.

Можно найти как бюджетные позиции, так и дорогие товары.

Магазин «Галамарт»

Адреса: ул. Луначарского, 136; ул. 8 Марта, 46; ул. Сулимова, 50; ул. Ясная, 2

Время работы: пн-вс 10:00 – 22:00

Сайт: https://galamart.ru/shops

Школьный базар начался и в одном из самых бюджетных магазинов. В «Галамарте» можно найти тетрадь 48 листов от 19 рублей, альбом для творчества от 29 рублей, дневник от 49 рублей и рюкзак от 999 рублей.

На сайте можно заказать доставку на дом, школьные принадлежности приедут в течение 2-3 дней.

Базары работают в ТЦ Екатеринбурга и в книжных магазинах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Магазин «Ашан»

Адреса: ул. Халтурина, 55, ул. Металлургов, 87

Время работы: пн-вс 8:00 – 22:00, либо 08:30 – 23:00

Сайт: https://www.auchan.ru

На сайте в разделе «Канцтовары» можно найти тетради, ластики, ручки, карандаши, альбомы для рисования, гуашь, акварель и многое другое, что может пригодиться школьнику.

В течение всего года в «Ашане» можно купить канцелярию и школьную форму. А сейчас в магазине проходит школьный базар, он находится у самого входа.

Цены: школьная тетрадь в линейку 12 листов от 3,99 рублей, клей ПВА от 33, 99 рублей, скобы для степлера от 29,99 рублей, обложка для тетрадей от 4,99 рублей.