В Екатеринбурге наградят мать двоих детей за спасение тонущего ребенка

Светлана Пахаренко работает в полиции с 2009 года. Фото: предоставлено Валерием Горелых

12 июля в открытом бассейне у отеля Ramada в Екатеринбурге едва не произошла трагедия. Здесь начал тонуть 4-летний мальчик по имени Платон. Раздались крики, после чего отдыхающие побежали к ребенку и вытащили его из воды на берег. Однако, что делать дальше, они не знали. Об этом в статье подробно рассказывала «КП-Екатеринбург».

На берегу оказалась старший лейтенант полиции Светлана Пахаренко, которая отдыхала здесь вместе с мамой и трехлетним младшим сыном во время своего декретного отпуска.

- Смотрю через время – у воды суета какая-то. Присмотрелась, а там тельце ребенка четырехлетнего из воды вытаскивают. Я сразу же побежала туда. У малыша глаза были открыты, сам он в этот момент уже посинел и не дышал, - рассказала Светлана «КП-Екатеринбург».

Светлана несколько месяцев назад окончила курсы оказания первой помощи. Фото: предоставлено Валерием Горелых

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, мама ребенка отвлеклась на телефонный разговор и не заметила, как ее начал тонуть. Когда малыша принесли на берег, он не дышал, посинел, его сердце не билось

- Представительница МВД, понимая, что счет идет на минуты, незамедлительно приступила к реанимационным действиям, начала проводить непрямой массаж сердца. В это время к ней на помощь пришел еще один из отдыхающих граждан, который начал делать искусственное дыхание. Через пять минут слаженная работа женщины-полицейского и её напарника привели к положительным результатам — малыш закашлялся, а затем начал самостоятельно дышать, - рассказывает Валерий Горелых.

После этого бригада скорой помощи доставила малыша в больницу, сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает. Он находится у себя на родине в Ульяновской области.

У Светланы есть двое своих сыновей. Сейчас она находится в декретном отпуске. Фото: предоставлено героиней публикации

Старший лейтенант полиции Светлана Пахаренко проходит службу в органах внутренних дел с 2009 года. Она воспитывает сыновей 11 и 3 лет. В этом году она прошла на работе курсы оказания первой помощи на базе территориального Центра медицины катастроф.

- В адрес врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области полковника полиции Александра Воронежского накануне поступило ходатайство из УГИБДД о ее поощрении за высокие моральные качества, решительность и профессионализм. Сейчас этот вопрос решается, - рассказывает полковник Валерий Горелых.

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