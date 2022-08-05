Жительница Екатеринбурга спасла 4-летнего мальчика, захлебнувшегося в бассейне

Светлана первой начала делать малышу непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Фото: Светлана Пахаренко

В Екатеринбурге мама двоих детей спасла ребенка. Все случилось в одном из открытых бассейнов города. Светлана Пахаренко в тот момент находилась в декретном отпуске и отдыхала со своей мамой и младшим сыном у бассейна.

Внезапно раздались крики. Оказалось, что в воде стал тонуть маленький мальчик. Другие люди, кто был рядом, помогли вытащить его из воды на берег, но не знали что делать дальше – ребенок был без сознания.

- Это случилось в СПА-комплексе с открытым бассейном на Кольцовском тракте, - рассказывает Светлана. - Моему ребенку 2,5 года. Бабушка повела его на дневной сон в отель комплекса, а я загорала на шезлонге. Смотрю через время – у воды суета какая-то. Присмотрелась, а там тельце ребенка четырехлетнего из воды вытаскивают. Я сразу же побежала туда. У малыша глаза были открыты, сам он в этот момент уже посинел и не дышал.

Оказалось, что мама оставила малыша плескаться у воды, а сама куда-то ушла. Благо, Светлана за пару месяцев до ЧП прошла курсы оказания первой помощи при Территориальном центре медицины катастроф Свердловской области. Она сразу принялась делать ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

- Тут еще молодой человек подключился. Он стал делать искусственное дыхание, а я массаж, - вспоминает Светлана. – Мать ребенка прибежала, закричала. Мы продолжали делать реанимацию и у ребенка, наконец, начались судороги. Рвота появилась. Вскоре ребенок стал пытаться вдохнуть.

Подоспел на помощь и еще один мужчина по имени Евгений, который также помогал оказывать первую помощь. Вскоре ребенок пришел в себя, его передали врачам прибывшей скорой.

- Скорая долго не уезжала, а я знаю, что это плохо, - говорит Светлана. – Но потом из скорой вышел мужчина, показал рукой «класс» и они уехали с ребенком. Через две недели я узнала, что все хорошо и его выписали.

Сама Светлана признается, что научиться оказывать первую помощь она решила после того, как ее 11-летний сын в ванной поскользнулся и сильно ударился, из-за чего стал терять сознание. Светлана не знала, что нужно делать в такой ситуации и поэтому впоследствии, когда врачи уже оказали помощь сыну и он поправился, решила научиться оказанию первой помощи сама.

- Опасности подстерегают на каждом шагу: травмироваться можно и дома, и на работе, и на отдыхе, - говорит Светлана. - Я слышала о правилах «золотого часа», которые говорят о том, что, если грамотно оказать помощь пострадавшему в первые минуты после происшествия, до приезда бригады сокрой помощи, это значительно увеличивает шансы на его успешное спасение.