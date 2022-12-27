В Екатеринбурге наградили спасателей мальчика, тонувшего в бассейне отеля Ramada

Неравнодушные граждане вытащили ребенка из бассейна и оказали ему первую помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге наградили сотрудницу УГИБДД по Свердловской области Светлану Пахаренко и предпринимателя Евгения Адабашьяна, которые в свободное от работы время спасли четырехлетнего мальчика, тонувшего в бассейне отеля Ramada.

- Неравнодушные граждане вытащили ребенка из бассейна и оказали ему первую помощь, чем спасли маленькую жизнь. Начальник Главного управления вручил героям медали МЧС России «За спасение погибающих на водах», - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, инцидент произошел в июле этого года: ребенок плавал в открытом бассейне, в это время его мама была в закрытом бассейне по соседству.

- Гости и сотрудники отеля оперативно отреагировали на случившееся, оказали первую помощь и вызвали бригаду скорой, она приехала в течение пяти минут. Когда медики прибыли на место, ребенок был без сознания, - рассказывали тогда «КП-Екатеринбург» в администрации отеля Ramada.