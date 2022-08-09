В прошлом году Дмитрий Шишкин сшил спортивный костюм для главы государства Фото: личная страница дизайнера в соцсети

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени дизайнера из Екатеринбурга Дмитрия Шишкина - создателя бренда одежды Putin Team, который в 2017 году на Иннопроме подарил ему жилет. Документ с информацией о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

- За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Шишкина Дмитрия Олеговича - директора ООО «Праведа», Свердловская область, - указано в документе.

В 2017 году Дмитрий подарил президенту жилет себестоимостью 10 тысяч рублей Фото: предоставлено Дмитрием Шишкиным

Напомним, в 2019 году известный уральский дизайнер и владелец швейных фабрик в Екатеринбурге Дмитрий Шишкин получил пост руководителя Комитета швейной промышленности Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности.

Также в 2019 году он презентовал линию спортивной одежды Putin Team. Коллекция была разработана при поддержке Минпромторга России. Главная задача Putin Team - это популяризация отечественной продукции, а также здорового образа жизни и спорта.

В апреле 2021 года Дмитрий Шишкин сшил для Владимира Путина спортивный костюм послостью сделанный из российских материалов.

В 2021 году дизайнер сшил подобный костюм и вручил главе государства Фото: предоставлено Дмитрием Шишкиным

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