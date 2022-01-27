«Заработали более 600 тысяч долларов»: Дизайнер из Екатеринбурга за три месяца сшил экипировку для олимпийской сборной Казахстана

Сколько будет стоить такой костюм - пока неизвестно. Фото: пресс-служба SHISHKIN.

На зимних Олимпийских играх в Пекине- 2022 национальная сборная Казахстана будет выступать в форме от уральского дизайнера Дмитрия Шишкина. Для его компании шить спортивные костюмы не в первой. Он уже выпускает коллекцию Putin Team, которая пользуется огромным успехом.

Решение выпуска одежды именно для национальной сборной Казахстана было принято из-за сжатых сроков и отказа остальных производств на пошив.

- Это униформа была создана именно нашей фабрикой потому, что когда к нам поступил заказ, у него был указан срок выполнения – 3 месяца. Мы пообещали Казахстану, что сделаем. За это время нужно было полностью разработать комплексную коллекцию, начиная с дизайна. Остальные предприятия просто не смогли взяться за такой сложный заказ. Это же большие объемы! А у нас все этапы роботизированы, проходят под контролем специалистов,- рассказала «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь цифровой швейной фабрики SHISHKIN Елизавета Шишкина. – К тому же, 50% материалов и фурнитуры для изделий – российские. А значит, срок на их поставку небольшой.

Сейчас создатель компании Дмитрий Шишкин ведет переговоры с Казахстаном, чтобы вывести производство одежды для массовой продажи. Фото: пресс-служба SHISHKIN.

Сейчас создатель компании Дмитрий Шишкин ведет переговоры с Казахстаном, чтобы вывести производство одежды для массовой продажи.

- Экспортный контракт на создание спортивной одежды принес компании более 600 тысяч долларов, - говорит Елизавета Шишкина. - Нам хватает производственных возможностей, чтобы коллекцию представить для массовой продажи. Сначала ее можно будет купить в Казахстане, так как именно они наши заказчики, а уже потом приобрести одежду можно будет по всей России

Одежда рассчитана на погодные условия Китая, поэтому коллекция сшита из современных мембранных тканей и утеплителей. Фото: пресс-служба SHISHKIN.

В прошлом году екатеринбургская фабрика уже выпускала костюмы для российской сборной. Они были классические. А в этом году, по словам представителей, одежда на Зимних Олимпийских играх и костюмы представлены в спортивном стиле. Одежда рассчитана на погодные условия Китая, поэтому коллекция сшита из современных мембранных тканей и утеплителей, которые не позволят спортсменам замерзнуть.