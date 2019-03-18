2019-03-18T17:19:05+03:00
Общество

Известный дизайнер из Екатеринбурга стал руководителем российского комитета швейной промышленности

Уральских коллег Дмитрий Шишкин в свою команду не возьмет
Лев ИСТОМИН
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Дмитрий хорошо знаком со сложностями предпринимателей. Фото: личная страница дизайнера в FacebookДмитрий хорошо знаком со сложностями предпринимателей. Фото: личная страница дизайнера в Facebook
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Известный уральский дизайнер и владелец швейных фабрик в Екатеринбурге Дмитрий Шишкин получил пост руководителя Комитета швейной промышленности Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности.

Главной задачей Дмитрия Шишкина будет налаживание диалога между федеральными чиновниками и предпринимателями. Интересы последних дизайнер намерен отстаивать в Москве.

Дмитрий рассказал «Комсомольской правде-Екатеринбург» о том, почему именно его пригласили на высокий пост.

- Во-первых, я уже давно являюсь членом и участником многих отраслевых организаций. Во-вторых, на фоне всех остальных предпринимателей наши успехи за последние пару лет явно показывают, что мы инновационно и активно развиваемся во всех направлениях. Я, как представитель сферы бизнеса, знаю обо всех проблемах и сложностях, с которыми предприниматели сталкиваются. А эта должность подразумевает быть связующим звеном между государством и бизнес-сообществом, - говорит дизайнер.

Дмитрия Шишкина называют лучшим уральским дизайнером. Фото: личная страница дизайнера в Facebook

Дмитрия Шишкина называют лучшим уральским дизайнером. Фото: личная страница дизайнера в Facebook

В числе главных задач Дмитрий Шишкин называет защиту интересов предпринимателей, помощь в разработке законодательной базы и протекционистские меры помощи бизнесу.

При этом, в команду кого-то из других уральских дизайнеров Дмитрий брать не намерен.

- Вряд ли. Все-таки Урал – не швейный регион, - заключает уральский эксперт в области швейного дела.

Отметим, что ранее Дмитрий Шишкин стал автором коллекции одежды и аксессуаров для австрийского бренда Fischer.

ИСТОЧНИК KP.RU

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