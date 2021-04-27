«100% Made In Russia»: уральский дизайнер сшил Путину спортивный костюм

Спортивный костюм сделали в Екатеринбурге. Фото: предоставлено Дмитрием Шишкиным

Еще недавно все обсуждали рыжую дубленку и полукомбинезон, какие были у президента России Владимира Путина во время его отдыха в тувинской тайге, и тут вдруг новый тренд – теперь все хотят себе такой же спортивный костюм, как у главы государства. Тот самый, который на совещании по ситуации в легкой промышленности прошлым летом директор екатеринбургской цифровой швейной фабрики Дмитрий Шишкин предложил сшить персонально для главы государства.

- Будет очень здорово, - поддержал тогда дизайнера Владимир Путин.

Сказано – сделано. Костюм входит в коллекцию Putin Team, которую швейная фабрика Дмитрия Шишкина разработала вместе с Минпромторгом и впервые показала на выставке Иннопром-2019.

Базовые цвета спортивного костюма - серый и черный. Фото: предоставлено Дмитрием Шишкиным

- Мы передавали через Минпромторг не только костюм, но и полную капсульную коллекцию одежды, отшитой для Владимира Владимировича по его индивидуальным меркам. Там и спортивные костюмы, и футболки, и толстовки поло, и бейсболки. Много вещей, - рассказывает Дмитрий Шишкин. – Примерные размеры для одежды нам предоставили в Минпромторге. Плюс мы провели сравнительный анализ по фотографиям и видео с президентом, чтобы правильно сшить изделие.

И если в тувинской тайге комбинезон на главе государства был теплого рыжего оттенка, то спортивный костюм, напротив, в основном состоит из черных и серых цветов с небольшими акцентами на белом и красном.

- Это самый распространенный базовый цвет в мужском гардеробе, - объясняет Дмитрий Шишкин.

Но главная фишка спортивной одежды, которую сшили специально для главы государства – она на 100% сделана в России. Молнии, например, выпустили в Тверской области, хлопковые материалы завезли из Ивановской. Утеплитель – из Московской. А плащевую ткань произвели в Тульской области.

- География – практически вся Россия – от Дальнего Востока до Краснодарского края. Мы использовали лучшие варианты отечественных натуральных тканей на основе шерсти и хлопка, но с небольшим добавлением синтетики, чтобы сделать одежду более износоустойчивой и комфортной. Все-таки это спортивный костюм, - рассказывает дизайнер. - Его можно использовать и для пробежек, и для отдыха на природе – он широкого профиля.

Спортивный костюм на 100% сделан из российских материалов. Фото: предоставлено Дмитрием Шишкиным

В создании спортивной коллекции участвовало больше 250 сотрудников фабрики. А на вопрос, видели ли они сделанный ими спортивный костюм на президенте, на фабрике отвечают честно: специально не отслеживали.

- Но мне из Минпромторга сказали, что президенту все передано и всем все понравилось, - говорит Дмитрий Шишкин. - Соответственно я делаю вывод, что все было более чем хорошо воспринято.

Но вот что точно известно – после того, как главе государства передали этот спортивный костюм, у швейной фабрики появилось множество клиентов, пожелавших обзавестись таким же спортивным костюмом.

- На протяжении полугода основной спрос был именно на те вещи, которые были подарены, - отмечает дизайнер. - Безусловно, люди хотят думать: «Мы носим то же самое, что и президент». Это логично абсолютно.

Кстати, позволить себе такой костюм могут многие. На швейной фабрике отмечают, что выпускают одежду среднеценового сегмента. А сам костюм стоит в пределах девяти тысяч рублей.

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