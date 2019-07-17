Дизайнер из Екатеринбурга вместе с Минпромторгом выпустит для Европы коллекцию одежды Putin Team

СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-17T12:22:49+03:00

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Дизайнер из Екатеринбурга Дмитрий Шишкин создал линию одежды по концепции Минпромторга. Она называется Putin Team, по плану должна продаваться в Европе. Ее уже успели презентовать на международной выставке ИННОПРОМ, и пока идет обсуждения того, запустится ли массовое производство.

Пока коллекцию презентовали только на ИННОПРОМ Фото: личная страница Дмитрия Шишкина в соцсети "ВКонтакте"

– Я предприниматель, но в начале 2019 года возглавил комитет швейной промышленности России. Тогда первый заместитель министра промышленности РФ Виктор Евтухов предложил произвести коллекцию, - рассказал Шишкин «КП-Екатеринбург». – Пока это имиджевый проект, четкой стратегии развития нет. Его главная задача – это популяризация отечественной продукции, а также здорового образа жизни и спорта.

Всего в коллекцию вошли около 100 единиц различной одежды: повседневная, для профессиональных спортсменов, а также просто спортивная и горнолыжная. На ее разработку ушло порядка 5 месяцев. Окончательное решение о промышленном производстве примут в июле.

ИСТОЧНИК KP.RU