Здесь можно погладить альпак Фото: Мария Трапезникова

В Екатеринбурге открылся новый контактный зоопарк «Лесная братва». В нем обитают более 20 видов животных. Кроме того, здесь можно встретить уникальных представителей фауны со всего света. Таких, как кенгуру, альпаки, африканские кошки сервалы, а также других экзотических питомцев.

Здесь живут капибары, карликовые коровы и северные олени. Еще одни обитатели, которые особенно умиляют детей – разноцветные цыплята, которые окрашены пищевым красителем. Здесь есть и перепелиная ферма, в ней птицы приносят до 500 яиц в сутки.

Располагается контактный зоопарк «Лесная братва» в парке Уктусские горы, на улице Зимняя 27/7.

Олени охотно идут на контакт Фото: Мария Трапезникова

Здесь есть площадка для корпоративных праздников, отдыха на природе. В здании зоопарка можно увидеть террариумы с экзотическими обитателями – агамой, хамелеоном, пауком-птицеедом. Здесь без проблем можно сфотографироваться с красавчиками-питомцами и вывести их в лес. За самостоятельную фотосессию с обитателями двух вольеров здесь просят 1200 рублей.

Посетить контактный зоопарк «Лесная братва» можно по будням с 10:00 до 20:00. В субботу увидеть уникальных обитателей гости смогут с 10:00 до 21:00. А в воскресенье с 10:00 до 20:00.

Здесь больше 20 животных Фото: Мария Трапезникова

Вход для всех посетителей – 350 рублей. Льготных билетов нет, однако, дети до трех лет могут увидеть животных бесплатно. Кормить питомцев и приносить с собой еду для них – запрещено.