Коллеги по съемкам рассказали, какой внук Пугачевой в жизни Фото: Борис КУДРЯВОВ

На платформе PREMIER выходит новый сериал-антиутопия «Наследие», в котором сыграли Алексей Серебряков, Егор Бероев, а также Никита Пресняков и другие известные актеры.

На предпоказе в Екатеринбурге режиссер «Наследия» Алексей Голубев и актеры Давид Ниамеди и Федор Гамалея, исполнившие главные роли, рассказали «КП-Екатеринбург» о закулисье сериала, экстремальных съемках в Абхазии и участии Никиты Преснякова.

Актеры Давид Ниамеди (слева) и Федор Гамалея, исполнившие главные роли, презентовали сериал в Екатеринбурге. Фото: пресс-служба PREMIER

«ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАДУМАТЬСЯ»

По сюжету антиутопии, из-за экологической катастрофы и таинственной болезни люди оказались на грани вымирания. Чтобы спасти человечество, ученые запускают программу «Наследие», способную восстановить популяцию на планете. После почти ста лет, проведенных в креогенном сне, первое поколение подростков, выращенное в искусственных условиях, свергает власть ученых и устанавливает на планете свои правила.

Режиссером сериала про экологическую катастрофу и новое поколение людей, выращенных в капсулах, стал Алексей Голубев, снявший множество музыкальных клипов для российских звезд, и, в том числе создавший для Полины Гагариной номер на «Евровидение». Для Алексея сериал стал дебютом в полнометражном художественном кино.

Из-за экологической катастрофы люди оказались на грани вымирания. Фото: пресс-служба PREMIER

Создатели сериала уверены, что он затрагивает важные экологические проблемы и темы отношений между людьми.

- Сейчас все чаще поднимаются вопросы экологичного потребления, экологичного отношения к себе, к своим близким, к окружающему миру. Поэтому, мне кажется, наш сериал выходит в самое правильное время. Основная цель – показать фильм про будущее с трагическим концом из-за экологической катастрофы, чтобы люди переосмыслили то, как они сейчас живут и, возможно, стали более осознанными, - рассказывает Федор Гамалея.

Для режиссера сериал стал дебютной полнометражной работой. Фото: пресс-служба PREMIER

В «Наследии» также поднимается вопрос отцов и детей, важных ценностей и отношений между людьми.

- Современное поколение очень зависимо от гаджетов. Получается, что интернет, а не круг близких людей и какое-то человеческое общение, учит и воспитывает их, как правильно поступать в жизни. В нашем сериале, как раз, показана история детей, которые воспитывались при помощи цифровых технологий и, выйдя в мир людей, они просто не знают, как выстраивать отношения. Но у кого-то зарождается любовь. У кого-то дружба. И то, как им поступать в той или иной ситуации, их может научить только реальная жизнь, - продолжает Федор Гамалея.

Никита Пресняков не имеет звездных замашек. Фото: пресс-служба PREMIER

«НИКИТА ПРЕСНЯКОВ - ОБЫЧНЫЙ ПАРЕНЬ»

В сериале также сыграл Никита Пресняков. Актеры признаются, что в жизни он подтверждает образ простого парня, а не звездного внука Примадонны – Аллы Пугачевой.

- С Никитой Пресняковым мы познакомились на съемках сериала в Москве. До этого я не был знаком с его творчеством. Меня очень впечатлила его работа. То, как он отыграл, достойно уважения. Он и в жизни очень разносторонний человек и талантливый музыкант. Таких людей мало. Никита меня впечатлил еще и тем, что в жизни он абсолютно обычный парень, с которым приятно пообщаться на любые темы. Он не заявляет о себе, как о гениальном актере, которому нужно, чтобы у него был отдельный автомобиль, гримерка и особенная еда, - вспоминает о совместных съемках Федор Гамалея.

По словам коллег, Никита - талантливый актер. Фото: пресс-служба PREMIER

В сериале наряду с Алексеем Серебряковым, Егором Бероевым, Константином Крюковым и Никитой Пресняковым, можно также увидеть множество менее известных актеров. Их игра не может не впечатлить.

- Я думаю, Леша (Алексей Голубев, - Прим. Ред.) сделал это осознанно. У него был грамотный кастинг. Он собрал известных актеров и новые таланты, которым открыл дверь в кинематограф. На предыдущих премьерах я слышал отзывы о том, что очень приятно видеть на экране новые лица. У нас очень много качественного кино, но играют в нем одни и те же актеры. И Леша одним из первых делал шаги, чтобы изменить это, - рассказывает Федор Гамалея. По рассказам актеров, съемки представляли собой коллективный творческий процесс. Сценарий и образы персонажей дорабатывались прямо на площадке.

В сериале принимает участие много молодых актеров. Фото: пресс-служба PREMIER

- У нас много дней проходило в репетициях. Мы встречались с другими актерами на набережной и отрабатывали текст, докапывались, какими именно должны быть наши персонажи. Их образы рождались прямо там, в коннекте с природой, со сценарием и съемочной группой, - рассказывает Федор Гамалея.

- Мы были на постоянном контакте с режиссером, - добавляет Давид Ниамеди. - Он не только прислушивался к нашим идеям, но и направлял нас, подсказывал, как и что сделать лучше. Алексей нам рассказывал про освенцев, про то, как дети выживали в войну. Это нас очень погружало и настраивало, передавало нужное настроение и ощущение того, через что прошло человечество, оказавшись в столь тяжелой ситуации.

Актеры рассказали, что съемки в Абхазии были сложными, но очень запоминающимися. Фото: пресс-служба PREMIER

«ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СЪЕМКИ В АБХАЗИИ»

Съемки сериала заняли 2, 5 месяца. Большая их часть проходила в Абхазии в горах.

- Съемки проходили в заброшенном городе прямо посреди гор. В нем были старые, разрушенные пятиэтажки. Вокруг них съемочная команда полностью выстроила наш лагерь, - рассказывает Давид Ниамеди. - Это все смотрелось очень эффектно, и играть в такой атмосфере было проще, потому что легче погружаешься в сюжет.

Давид Ниамеди сам выполнял все трюки. Фото: пресс-служба PREMIER

Многим зрителям «Наследие» напомнило другие известные картины про апокалипсис, такие как сериал «Сотня», фильмы «Голодные игры», «Бегущий в лабиринте» и «Дивергент». Они также отметили, что по качеству съемки, динамике сюжета и игре актеров сериал ничуть не уступает Голливуду.

- Особую роль в сериале играют спецэффекты. У нас было много каскадерских трюков, меня два раза подрывали. Мы много импровизировали сами. У нас каждый день работали две съемочные команды, параллельно снимали: одна – одну сцену, другая – другую. И когда мы уходили от команды Алексея, начинали самовольничать, - смеется Давид. - Я полез на какую-то огромную трубу без страховки, но потом отхватил от режиссера, потому что мог повредить себе что-то и сорвать съемки. Но это выглядело очень эффектно. Зрители смогут увидеть этот момент в одной из последних серий.

В сериале много любовных линий. Фото: пресс-служба PREMIER

Особую атмосферу в сериале также сыграла дикая природа. Однако, как признаются актеры, сниматься в таких условиях было очень непросто.

- Мы не играли нахождение людей в экстремальной ситуации, мы реально в ней находились. Переживали и холодные ночи, и дожди, и условия дикой природы. В каких-то местах нас охраняли люди с автоматами, потому что мог спуститься медведь. Но когда я находился на съемочной площадке и понимал, что такое может произойти, это добавляло адреналина и даже помогало вжиться в роль. После одного из съемочных дней мы ехали поздно ночью по дороге. Машина заглохла. Я вышел из машины, и тут мне вдруг говорят: «О, а там волки бегут». Только представьте: ночь, неосвещенная дорога, и неподалеку от нас с воем пробегает стая волков. Было впечатляюще.

На Федора Гамалея на съемках могли напасть волки. Фото: пресс-служба PREMIER

Несмотря на такие опасные условия, Федор отмечает, что больше всего ему запомнилась доброжелательность местных жителей.

- Раньше я думал, что в Абхазию лучше не ездить, потому что там очень опасно. А для нас она открылась совершенно с другой стороны. Местные жители были очень гостеприимными. После съемки у нас было такое, что кто-то из водителей говорил: «Давайте заедем ко мне домой, я сорву вам со своего огорода фрукты, угощу вас. Очень приятные впечатления, - делится Федор Гамалея.

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