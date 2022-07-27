В сериале сыграли Алексей Серебряков, Егор Бероев, Ольга Макеева, а также молодые и талантливые актеры. Фото: PREMIER

В Екатеринбурге состоялся предпоказ сериала «Наследие» от PREMIER. Его в кинотеатре «Пассаж Синема» презентовали актеры Давид Ниамеди и Федор Гамалея, исполнившие главные роли. Ребята поделились историями со съемок и ответили на вопросы от зрителей.

Актеры, исполнившие главные роли, поделились историями со съемок и ответили на вопросы от зрителей. Фото: пресс-служба PREMIER

«ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ГРАНИ ВЫМИРАНИЯ»

По сюжету антиутопии, из-за экологической катастрофы и таинственной болезни люди оказались на грани вымирания. Чтобы спасти человечество, ученые запускают программу «Наследие», способную восстановить популяцию на планете. После почти ста лет, проведенных в креогенном сне, первое поколение подростков, выращенное в искусственных условиях, свергает власть ученых и устанавливает на планете свои правила.

Режиссером и креативным продюсером серила стал Алегксей Голубев. Он стал известен, работая над созданием более 300 музыкальных клипов, а также концертных шоу и короткометражных фильмов.

Сериал рассказывает о поколении людей, переживших апокалипсис. Фото: PREMIER

В сериале сыграли Алексей Серебряков, Егор Бероев, Ольга Макеева, Константин Крюков, Александр Рапопорт, Никита Пресняков, а также множество молодых и талантливых актеров, чья игра действительно не может не порадовать.

- У нас в сериале задействовано максимальное количество актеров в разных амплуа. Чтобы собрать столько интересных образов, Леша (Алексей Голубев, - Прим Ред.) проделал очень большую работу. Был очень серьезный кастинг, - рассказали Давид Ниамеди и Федор Гамалея.

Зрители первыми сморгли увидеть сериал и лично поговорить с актерами. Фото: пресс-служба PREMIER

Сериал выходит на платформе PREMIER с 28 июля. На предпоказе у зрителей была возможность увидеть две первые серии, а также лично поговорить с актерами.

Многим зрителям «Наследие» напомнило другие известные картины про апокалипсис, такие как сериал «Сотня», фильмы «Голодные игры», «Бегущий в лабиринте» и «Дивергент». Они также отметили, что по качеству съемки, динамике сюжета и игре актеров сериал ничуть не уступает Голливуду.

Перед съемками сериала прошел серьезный кастинг. Фото: пресс-служба PREMIER

Сами актеры подчеркивают, что фантастическая антиутопия может многому научить зрителей.

- В «Наследии» раскрываются темы экологии, экологичного потребления, экологичного отношения к себе, к своим близким, к окружающему миру. Основная наша цель – показать фильм про будущее с трагическим концом, чтобы люди переосмыслили то, как они сейчас живут и, возможно, стали более осознанными, - делится с «КП-Екатеринбург» Федор Гамалея.

- В сериале также поднимается вопрос отцов и детей, важных ценностей и отношений между людьми. Люди должны понимать, чему могут научить своих детей. Но сначала они должны научиться сами, - добавляет Давид Ниамеди.

Актеры снимались в заброшенном городе. Фото: PREMIER

«ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СЪЕМКИ В АБХАЗИИ»

Съемки сериала заняли 2, 5 месяца. Большая их часть проходила в Абхазии в горах.

- Съемки проходили в заброшенном городе прямо посреди гор. В нем были старые, разрушенные пятиэтажки. Вокруг них съемочная команда полностью выстроила наш лагерь, - рассказывает Давид Ниамеди. – Было очень много спецэффектов и трюков. Меня несколько раз подрывали. В общем, весело.

Особую атмосферу в сериале также сыграла дикая природа. Однако, как признаются актеры, сниматься в таких условиях было очень непросто.

Съемки проходили в экстримальных условиях. Фото: PREMIER

- Мы не играли нахождение людей в экстремальной ситуации, мы реально в ней находились. Переживали и холодные ночи, и дожди, и условия дикой природы. В каких-то местах нас охраняли люди с автоматами, потому что мог спуститься медведь. Но когда я находился на съемочной площадке и понимал, что такое может произойти, это добавляло адреналина и даже помогало вжиться в роль. После одного из съемочных дней мы ехали поздно ночью по дороге. Машина заглохла. Я вышел из машины, и тут мне вдруг говорят: «О, а там волки бегут». Только представьте: ночь, неосвещенная дорога, и неподалеку от нас с воем пробегает стая волков. Было впечатляюще.