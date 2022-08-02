В Екатеринбурге на День ВДВ десантники вместо фонтана искупались в элитном бассейне на крыше небоскреба

День ВДВ десантники отметили на славу. Фото: 4 Канал, vk.com/ekb4tv

Весь день Екатеринбург вместе со всей страной отмечает День ВДВ. Мужчины, когда-то проходившие службу в Воздушно-десантных войсках, гуляют по городу в голубых беретах и в тельняшках. Шутки про мужиков, купающихся в фонтане уже моветон. Однако один яркий заплыв минувшим днем точно был. Корреспонденты «4 Канала» записали на видео, как группа из семи мужчин в беретах купались в... бассейне на небоскребе «Высоцкий». И не только купались, но и пели.

- Расплескалась синева, расплескалась. По тельняшкам разлилась, по беретам, - пели десантники в бассейне. - За ВДВ!

Бассейн этот, кстати, находится на 54-м этаже небоскреба. С него десантникам весь Екатеринбург виден. Так что, считай, не только искупались на День ВДВ, но и в небо ненадолго вернулись. Отметили, так отметили.