Долгие горы в Оренбургской области: открываем новые маршруты из Екатеринбурга

Фото: Анастасия ЗАЙЦЕВА.

В текущих условиях, когда стоимость зарубежного отдыха существенного выросла, внутренний туризм переживает всплеск интереса. По прогнозам, в 2022 году в путешествия по стране отправятся свыше 60 миллионов человек. Однако жителей Свердловской области трудно удивить природными красотами Урала: они уже давно освоили челябинские озера, тюменские горячие источники и отведали пермских посикунчиков. Душа требует новых горизонтов. Поэтому мы предлагаем увлекательный маршрут и необычное место – Долгие горы в Оренбургской области.

Журналист Анастасия Зайцева съездила в «Дагестан на минималках» так называют Долгие горы в Оренбуржье жители местных населенных пунктов и узнала о локациях для ночевки с красивыми видами, а также выяснила, как всегда оставаться на связи.

Фото: Анастасия ЗАЙЦЕВА.

Почему Долгие горы нельзя откладывать в долгий ящик

Это путешествие станет настоящей перезагрузкой для тех, кто устал от городского шума, каменных высоток, гудящих машин и офисных клеток. В этой поездке каждый сможет соединиться с природой и, следуя моему примеру, попробовать следующие процедуры:

- каждое утро встречать рассвет;

- бегать с видом на космически красивые горы, поля, реки и цветы из книги рекордов Гиннесса;

- под чириканье птиц есть на завтрак кашу со сгущенным молоком;

- пить иван-чай с чабрецом и мятой, которые собрала в горах;

- любоваться красивейшим водопадом Кук-Караук (Ишимбайский заказник, в 7 км от села Макарово).

- спать в березово-сосновом лесу;

- танцевать в Гумеровском ущелье, которое находится на заповедной территории южной части Уральских гор.

Я кайфанула. А когда вернулась в город, еще несколько дней не включала рабочий ноутбук и пересматривала фотографии. Теперь, когда все испытано на себе, делюсь с вами маршрутом, фотографиями и лайфхаком, как оставаться на связи и быть онлайн.

Фото: Анастасия ЗАЙЦЕВА.

Дальним горам – уверенная связь

Перед поездкой я активно изучала сторис своих подписчиков. Многие из них писали: «Еду в лес, чтобы отключиться от мировой повестки», «Мне нужны тишина и сон, а не вот это все…». Отвлечься от новостного шума, конечно, полезно, но при этом оставаться на связи намного важнее. Мобильный интернет может стать едва ли не последней надеждой на то, чтобы включить карты и найти выход из незнакомого города и даже леса. А возможность позвонить, оказавшись в непредвиденной ситуации, вообще бесценна.

Поэтому я заранее уточнила у своего мобильного оператора информацию по покрытию местности. Оказалось, несмотря на удаленность локации, сигнал связи там есть. На вершине горы Верблюжка установлена базовая станция МегаФона, которая и «покрывает» окружающую территорию голосом и интернетом. Скорости у меня оказались в районе 20 Мбит/с, что может сравниться даже с разгоном интернета в крупных городах. Например, по результатам замеров международной компании Ookla медианная скорость скачивания в России сегодня достигает 25,01 Мбит/с. Это лучшие показатели среди операторов. Как результат добралась до места без происшествий, спокойно прокладывала маршрут в картах, отправляла фото в мессенджерах и слушала музыку онлайн под настроение!

Фото: Анастасия ЗАЙЦЕВА.

Место для фотосессий с Дагестанскими пейзажами

Долгие горы – один из живописных горных объектов в Оренбургской области. Массив вытянулся с севера на юг и расположился между двумя крупнейшими реками региона – Сакмара и Урал. Узкий хребет простирается на 14 километров в виде смятых в крутые складки известняков пермского периода.

Примерно посередине расположилась наивысшая точка в 414 метра. Примерно здесь же живописное ущелье. Весной тут цветет ирис, желтый тюльпан Биберштейна, а также Прострел раскрытый, многим известный как Сон-трава.

Четырнадцать километров головокружительного запаха горного миндаля, ирисов, тюльпанов, адонисов… Четырнадцать километров с домиками степных орлов, сусликов, барсуков, косуль, змей, ящериц… Здесь почти нет людей, зато такая сногсшибательная природа и фауна.

В конце июля-начале августа туристы (да и просто любители красивых мест) из Свердловской области стараются попасть в Долгие горы, чтобы сделать уникальные фото и насладиться единением с природой.

Фото: Анастасия ЗАЙЦЕВА.

Что посмотреть в пути и где остановиться с ночевой

Почти 10 дней я жила в лесу: с клещами, которые нагло ищут открытые части тела, с лягушками, устраивающими КВАкофонию на ночь глядя, и с мягкотелками (в детстве мы их называли жуками-пожарниками). Инсайт такой: эмоции – как лошади. Либо ты ими управляешь, либо они несут тебя галопом. Если бы я поддалась испугу или отвращению, то вряд ли бы осилила путешествие до конца. Разве что в истерике:

- в первый день похода мы буквально тонули в глине, но всем «дорожникам» назло ехали до конца этого ада. Цитата водителя спецмашины: «КАМАЗы тонут, но вы попробуйте»;

- ночуем на берегу Павловского водохранилища (река Уфа, Караидельский район), где второй водитель на легковушке молился, чтобы шоссейные шины победили вязкую грязь. Помогло.

Все это мелочи, когда знаешь, куда едешь. Для тех, кто любит более комфортные поездки, есть отличный вариант. По хорошей дороге добраться из Екатеринбурга сначала до деревни Большая Тавра (Свердловская область), а уже потом двинуть в сторону Челябинской области и территории Оренбуржья.

Совет: обязательно включите навигатор, чтобы не пропустить нужный поворот направо в нескольких километрах до деревни. Если пропустите, придется сделать немаленький круг. В этом районе и далее по маршруту прекрасно работает скоростной интернет МегаФона от базовой станции в этом населенном пункте. Водитель без проблем построил маршрут до места, еще и с голосовым помощником, который подсказывал, куда можно заехать еще.

Кстати, Большая Тавра это первое поселение марийцев на Урале. Здесь местные жители могут угостить вас домашним молоком, свежими ягодами, а в разгар лета еще и сочными ягодами. Мы тоже подкрепились и поехали в сторону Уфы. Переночевали на берегу Павловского водохранилища, и на следующий день наслаждались видами Мурадымовского ущелья в Башкирии.

Фото: Анастасия ЗАЙЦЕВА.

Мурадымовское ущелье

Вы когда-нибудь были готовы заплатить больше, чем надо, за какую-то услугу или сервис только потому, что получили wow-эффект? Мурадымовское ущелье в Башкортостане – идеальный пример для меня.

Река Большой Ик пробила здесь себе путь среди гор. То, как она это сделала, нужно видеть не на фото, а вживую.

- Считается, что тут самая большая концентрация пещер на территории Республики Башкортостан (их насчитывают 46).

- Зарегистрировано 63 вида редких растений.

- Выявлено 40 видов млекопитающих (среди них бурый медведь, лось, волк, кабан, заяц-беляк, выдра и др.).

- 122 вида птиц, в том числе редких (сапсан, беркут, филин, сова ястребиная, журавль серый).

- 4 вида рептилий, 5 видов амфибий, 9 видов рыб (в том числе хариус, подкаменщик, форель).

Вход в ущелье платный 200 р. За билет по цене кружки кофе можно со своей палаткой остановиться на ночевку на оборудованных стоянках со столиками, костровищами, туалетами. При желании можно снять домик на б/о «Лесная сказка». Она прямо у подножия горы.

Фото: Анастасия ЗАЙЦЕВА.

Голубиный грот

Особое впечатление получила от Голубиного грота. До него от входа в ущелье недалеко примерно 2,5 км, но предстоит четыре раза перейти реку Большой Ик вброд (берите с собой сланцы).

Весной, когда вода поднимается, к Голубиному гроту можно пройти по горе Озонтау, если подняться на нее слева от входа в парк. Покорять гору в лоб, как это сделала я, не рекомендую под ногами все сыпется, сверху валится. Опасно.

Рядом, в 60 м восточнее грота, расположен вход в Старомурадымовскую пещеру. Говорят, она тоже красива, но мы оставили ее для следующего раза.

Гумеровское ущелье и гора Бужа-тау

Еще одно живописное место Гумеровское ущелье и гора Бужа-тау. Почти альпийские луга! Тут же гуляет деревенская живность. По Гумеровскому ущелью протекает речка Зиган. В начале пути, около деревни, она спокойная, далее приобретает горный характер. Вода ледяная, так что не советую падать с качельки над рекой, которая на фото ниже.

В ущелье стали организовывать коммерческие туры, поэтому диким это место назвать сложно. Но поскольку оно достаточно широкое, люди не пересекаются. Во время поездки в эти места заодно стоит посмотреть:

Стерлитамакские Шиханы;

Ишеевские пещеры;

Скалу Калим-Ускан;

Водопад Кук-Караук.

Фото: Анастасия ЗАЙЦЕВА.

На сколько ехать?

Чтобы посетить все места, о которых я рассказала выше, в спокойном темпе хватит 10 дней. С ночевками, остановками, фотосессиями, неспешными прогулками. Если ехать исключительно до Долгих гор, то хватит 4 дней. Маршрут лайтовый, специальных навыков от туристов не требуется.

Как добраться до Долгих гор

Долгие горы находятся в 135 км к востоку от города Оренбург. Их разделяет трасса Оренбург-Орск, по которой и предстоит добираться. Проще всего это сделать на автомобиле или автобусе Оренбург-Орск, до 135 км трассы. От этой точки минут пять ходьбы средним шагом (на север до долины Долгих гор).

Однако, приехав на автобусе, уезжать вам предстоит с остановки у села Донское. Это 5,5 км на запад по трассе Оренбург-Орск. Или автостопом.

Сколько стоит путешествие?

Цена зависит от расхода вашего автомобиля и запросов на комфорт. Мы затраты на бензин разделили на четверых пассажиров, готовили преимущественно на костре, не тратясь на придорожные кафе. Поэтому общий бюджет вышел приблизительно 8000-9000 рублей на человека.

Могу смело советовать такое путешествие всем, кто хочет вырваться из однообразных будней и полностью перезагрузиться. Мы ощутили контраст степной и горной местности, насладились бесконечным простором и свободой. Бюджетно, красиво, а главное безопасно и легко.