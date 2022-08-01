Геннадий Зюганов посетовал на то, что в Ельцин Центре не рассказывают об истории победы в Великой Отечественной войне. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Вокруг екатеринбургского Ельцин Центра не утихают словесные баталии. В выходные по теме высказался глава КПРФ Геннадий Зюганов. На форуме «Территория смыслов» он ответил на вопрос из зала о том, насколько подобные центры развивают патриотизм у молодежи. Геннадий Зюганов ответил монологом, в котором первым делом рассказал о своих отношениях с Борисом Николаевичем.

- Я жил рядом с Ельциным. Он этажом выше меня жил, - рассказывает Геннадий Зюганов. – Когда он переехал в Москву… Мне неудобно и стыдно говорить, но более нетрезвого и вероломного управителя я в своей жизни не видел. Он мне предлагал любой пост. Я сказал, что он предал все завоевания моих отцов и дедов. У меня весь род воевал за свою державу. И я три года служил в группе советских войск в Германии в специальной разведке.

Нелестно Зюганов высказался и о самом Ельцин Центре. Так, он посетовал на то, что на содержание центра тратится около 12 миллиардов рублей в год.

- Ельцинский центр специально там соорудили американцы. Экспозицию готовили 100% американцы, - сказал Геннадий Зюганов. - Если вы пройдете по экспозиции и посмотрите ее, то там в тысячелетней истории России не было ни одного разумного и эффективного управленца. А нам пришлось 700 лет с оружием в руках защищать свою правду, свой язык, право на выживание. Мы одержали три великих победы над фашистами – под Москвой и Сталинградом, на Орловско-Курской дуге. В экспозиции ничего этого нет. Давно надо было его переориентировать.

В Ельцин Центре работает музей, рассказывающий о годах правления первого президента России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава партии Справедливая Россия Сергей Миронов также на форуме высказался за перепрофилирование центра и призвал не открывать его филиал в Москве. А вот экс-глава Якутска Сардана Авксентьева, которая прославилась тем, что отменила в мэрии дорогие корпоративы и пересадила чиновников с дорогих иномарок на более бюджетный транспорт, предложила жителям Среднего Урала самим принимать решение, что делать с Ельцин Центром.

- Речь об отдельном объекте в Свердловской области, - сказала Сардана Авксентьева. - Этот вопрос можно вынести на референдум субъекта, где люди проголосуют, нужен или не нужен Ельцин Центр. Перепрофилировать его или не перепрофилировать. Все демократическим путем. Более того я зашла на афишу Ельцин Центра посмотрела мероприятия. Там и художественная выставка, и спектакли, и встреча о культуре истории старообрядцев. Поэтому всегда и ко всему, ребята, относитесь взвешенно. Не политизируйте вопросы, которые могут быть решены самим населением. Потому что люди обычно знают, что им нужно, а что не нужно.

Ранее с критикой Ельцин Центра высказывались режиссер Никита Михалков, музыкант Вадим Самойлов и телеведущий Владимир Соловьев.

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