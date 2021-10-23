«Пришел в гости, нагадил на самом видном месте»: в «Ельцин Центре» ответили на оскорбления Вадима Самойлова

Вадим Самойлов оскорбил Ельцин Центр на Ночи музыки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отгремела «Ночь музыки-2021». Одной из площадок фестиваля был «Ельцин Центр», где выступил экс-фронтмен «Агаты Кристи», музыкант Вадим Самойлов. После исполнения нескольких песен перед несколькими сотнями фанатов он решил поделиться с залом своими мыслями, которые обрадовали далеко не всех.

- Есть тут какая-то ****я борзая тупорылая, она здесь присутствует. Я просто болею за то, чтобы у нас этой ***ни не было, этой тупорылой ***ни, которая либеральная такая. Кстати, привет Ельцин Центру. Мы тут вас факаем, мы у вас здесь выступаем. Вы нам площадки предоставляете, а мы знаем, чем вы здесь занимаетесь. Вы занимаетесь контрпропагандой антилиберальной, здесь, в Ельцин Центре, - заявил Самойлов.

Некоторые зрители даже решили покинуть зал после слов музыканта, отметив, что тот вышел на сцену явно не в трезвом состоянии. Позже на выходку Вадима Самойлова отреагировали в самом «Ельцин Центре». Они заявили, что после сказанного им, надеются больше никогда не увидеть музыканта в своих стенах.

Некоторые зрители решили покинуть зал после слов музыканта Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Если переводить его монолог с нецензурного на литературный, то он заявил о своей ненависти к либералам и их идеям, а вместе с ними - и к Ельцин Центру, на сцене которого выступал, - рассказали представители площадки. - Самойлов позволил себе и откровенно гомофобные заявления. Пришел в гости, нагадил на самом видном месте - вот что сделал вчера музыкант Самойлов. Да, мы, в отличие от него, привержены общечеловеческим ценностям и либеральным идеалам, среди которых на первом месте - уважение к людям разных взглядов, рас и сексуальной ориентации. И неуважение - к тем, кто оскорбляет и унижает их.

В «Ельцин Центре» также заявили, что после случившегося прекращают сотрудничество с организаторами «Ночи музыки».

Отметим, что директор фестиваля Евгений Горенбург перед финальной песней вышел на сцену площадки КРК «Уралец» и публично извинился перед сотрудниками и представителями «Ельцин Центра» за Вадима Самойлова.

- Сегодня случилось так, что мой друг, Вадик Самойлов на концерте группы «Агата Кристи» сказал абсолютно неуместные слова в адрес людей, которые работают в Ельцин Центре. Я приношу нашим партнерам извинения за это, - сказал Горенбург. - С Вадиком я обязательно переговорю об этом. Вы завтра все это увидите в сетях, и все это будет здорово.

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