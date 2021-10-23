Евгений Горенбург извинился перед Ельцин Центром за Вадима Самойлова

Зрители отмечают, что он был в нетрезвом состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уральской ночи музыки 2021 перед финальной песней «Солнце взойдет» на сцену площадки «Уралец» вышел директор фестиваля Евгений Горенбург и публично извинился перед сотрудниками и представителями Ельцин Центра за Вадима Самойлова

- Сегодня случилось так, что мой друг, Вадик Самойлов на концерте группы «Агата Кристи» сказал абсолютно неуместные слова в адрес людей, которые работают в Ельцин Центре. Я приношу нашим партнерам извинения за это, - сказал Горенбург. – С Вадиком я обязательно переговорю об этом. Вы завтра все это увидите в сетях, и все это будет здорово.

Солист группы «Агата Кристи» начал свое выступление в Ельцин Центре на 25 минут позже. Сначала он просто спел несколько первых песен, а позже, по словам зрителей концерта, стал обвинять либералов. Зрители были в шоке о услышанного, многие сразу же стали покидать площадку.

- Я сейчас здесь живу, и живу такую же жизнь, как вы. Но есть тут какая-то ****я борзая тупорылая, она здесь присутствует. Я просто болею за то, чтобы у нас этой ***ни не было, этой тупорылой ***ни, которая либеральная такая. Кстати, привет Ельцин Центру. Мы тут вас факаем, мы у вас здесь выступаем. Вы нам площадки предоставляете, а мы знаем, чем вы здесь занимаетесь. Вы занимаетесь контрпропагандой либеральных ценностей, - заявил Самойлов.

Также зрители концерта отмечают, что во время выступления Вадим Самойлов был в нетрезвом состоянии.

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