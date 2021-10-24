В «Ельцин Центре» заявили, что прекращают сотрудничество с организаторами «Ночи музыки». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время прямого эфира программы «Соловьев live» Вадим Самойлов рассказал Владимиру Соловьеву о том, что не жалеет о том, как высказался о Ельцин Центре, площадке, на которой сам же выступал на фестивале "Ночь музыки" 2021 в Екатеринбурге.

Экс-фронтмен группы «Агата Кристи» обвинил сотрудников и представителей Ельцин Центра в пропаганде либералистских взглядов и поддержке ЛГБ-сообщества.

- Есть тут какая-то *** борзая тупорылая, она здесь присутствует. Я просто болею за то, чтобы у нас этой *** не было, этой тупорылой ***, которая либеральная такая. Кстати, привет Ельцин Центру. Мы тут вас факаем, мы у вас здесь выступаем. Вы нам площадки предоставляете, а мы знаем, чем вы здесь занимаетесь. Вы занимаетесь контрпропагандой антилиберальной, здесь, в «Ельцин Центре», - заявил во время выступления Самойлов.

Такие речи понравились далеко не всем зрителям. Многие стали просто покидать площадку концерта.

Вадим Самойлов не ожидал вызвать своими речами резонанс в обществе. Фото: скриншот программы «Соловьев live»

Во время прямого эфира с Владимиром Соловьевым певец сказал, что не жалеет о своих словах, потому что это его позиция.

- Что касается вот этих посылов со сцены, когда у тебя есть позиция, а она у меня есть реально, и я не могу ее не озвучивать. Находясь в «Ельцин Центре», ну не мог я не озвучить свое отношение к этому. И я считаю, что это мой рок-н-ролл, и я имею на него право, - сказал Вадим Самойлов.

Самойлов также отметил, что не ожидал вызвать своими высказываниями такой резонанс в обществе.

- Я не собирался специально это делать, но получилось любопытно, - добавил музыкант.

За речи музыканта публично извинился директор фестиваля Евгений Горенбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Ельцин Центре» заявили, что после случившегося прекращают сотрудничество с организаторами «Ночи музыки».

- Если переводить его монолог с нецензурного на литературный, то он заявил о своей ненависти к либералам и их идеям, а вместе с ними - и к Ельцин Центру, на сцене которого выступал, - рассказали представители площадки. - Самойлов позволил себе и откровенно гомофобные заявления. Пришел в гости, нагадил на самом видном месте - вот что сделал вчера музыкант Самойлов.

Отметим, что директор фестиваля Евгений Горенбург перед финальной песней мероприятия вышел на сцену площадки КРК «Уралец» и публично извинился перед сотрудниками и представителями «Ельцин Центра» за Вадима Самойлова.

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