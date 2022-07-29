Книга рассказывает о детях, чьи семьи были депортированы в период Великой Отечественной войны. Фото: из архива Ольги Колпаковой

- Ну и дела! – ахнули библиотекари Свердловской области, когда их вдруг настойчиво попросили убрать с полок детскую книгу «Полынная елка».

Оказалось, что тоненькая детская повесть о поволжских немцах, выживающих в Сибири в годы Великой Отечественной войны, неправильно описывает нашу историю.

Автор «Полынной елки» уверена, что книга может многому научить детей. Фото: из архива Ольги Колпаковой

- Она пытается оправдать наступление фашистов, - посчитал доцент Уральского государственного педагогического университета Иван Попп. Это после его экспертизы книгу вдруг стали изымать с полок.

«Комсомолка» поговорила с автором книги, чтобы узнать, из-за чего детская книга оказалась между молотом и наковальней.

«НИКТО НЕ ОСТАЛСЯ НА СТОРОНЕ ФАШИСТОВ»

Пять лет назад книгу «Полынная елка» выпустила наша екатеринбургская детская писательница Ольга Колпакова. И все эти годы повесть была в списке книг для внеклассного чтения школьников.

- Книга рассказывает о военном детстве, о детях разных национальностей, чьи семьи во время войны были депортированы, о людях, которые сражались за нашу Родину, защищали ее, - объясняет Ольга Колпакова. - Она о людях, которые потеряли близких, ушедших на фронт, о людях, выживших благодаря доброте соседа, молитве, благодаря тому, что не сдались.

Полную версию экспертизы от Ивана Поппа писательница выложила на своей странице «ВКонтакте»

У доцента педагогического университета мнение по поводу книги сложилось иное. Он увидел в ней «либерально-европейское настроение» и посчитал, что повесть негативно влияет на воспитание российской молодежи.

- Текст книги ориентирован на детско-юношескую аудиторию, однако направлен на искажение исторических фактов, создание разнообразных домыслов и мифов, - сообщается в экспертизе. - Колпакова в какой-то мере пытается оправдать наступление фашистов следующими фразами: «Взрослые между собой очень тихо рассуждали: если фашисты пришли бы в Равнополье, то, может, ничего и страшного?...» <…> К сожалению, в тексте присутствует и «либеральное европейское направление» по сравнению глав Советского Союза и фашистской Германии».

Сама детская писательница парирует тем, что цитаты в экспертизе вырваны из контекста, а если кто-то из героев и оправдывал наступление фашистов, так дальше по сюжету он был за это жестоко наказан.

- Те «герои» были либо расстреляны, либо забраны в плен. Никто не остался на стороне фашистов, - поясняет Ольга. - Но это не значит, что не было и предателей. Они были среди разных народов Советского Союза, и никто это не оправдывает.

Иллюстрация из книги «Полынная елка»

«РЕЧЬ ОБ ИЗЪЯТИИ КНИГИ НЕ ИДЕТ»

О том, что в библиотеках «Полынную елку» теперь не найти писательница узнала от самих библиотекарей – обзвонила, пытаясь понять, что происходит.

- Ссылаются на приказ заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова и на письмо из министерства культуры Свердловской области, подписанное министром Светланой Учайкиной, - вздыхает Ольга Колпакова. - Но библиотекарям этот приказ не показывают, даже ничего не объясняют. 24 июля мы запросили этот приказ в правительстве. Хотелось посмотреть, что он из себя представляет. Но ответа так и не последовало. Говорят, человек, который это делает, в командировке.

Иллюстрация из книги «Полынная елка»

Позже в областном правительстве, правда, внесли ясность. Оказывается, после экспертизы книге решили повысить возрастной ценз. Раньше ее можно было читать с 12 лет, а теперь только с 18.

- Речь об изъятии книги не идет, она остается в фондах, - заверили в Департаменте информационной политики Свердловской области. - По результатам проведенной экспертизы, которая выявила искажение исторических фактов, в адрес учреждений образования и культуры была направлена лишь рекомендация о повышении возрастного ценза произведения.

Сам автор экспертизы, Иван Попп, к слову, комментировать ее итоги отказался.

Автор написала книгу по воспоминаниям дедушки и своей школьной учительницы. Фото: из архива Ольги Колпаковой

«ПО ВОСПОМИНАНИЯМ ДЕДУШКИ И УЧИТЕЛЬНИЦЫ»

Для Ольги Колпаковой сложившаяся ситуация тем более неприятна, что тема книги проходит через ее жизнь красной линией. Ведь она выросла в селе, где жили такие же поволжские немцы, как в повести. Более того, главную героиню она списала со своей учительницы немецкого – Марии Андреевны.

- В начале книги ей всего три года, - рассказывает Ольга Колпакова. – В основу повести также легли и воспоминания моего дедушки. Он был советским немцем.

Ольга Колпакова уверена, книга не несет детскому сознанию никакого вреда.

В 2019 году «Полынная елка» стала лауреатом премии Евшова в номинации «Безруковский форпост» как лучшая патриотическая книга. Фото: из архива Ольги Колпаковой

- Я согласна, что книга написана на непростую для детей тему, - отмечает писательница. - Но, хоть она и маркируется «12+», во многих школах «Полынную елку» включали в программу летнего чтения для детей, учащихся во втором классе. Я считаю, что такие вопросы очень важно обсуждать с детьми.

Скандал с книгой не оставил читателей равнодушными. Многие стали высказываться в защиту повести. Среди них было немало потомков русских немцев.

Встреча со школьниками по теме «Полынной елки» в Ишиме. Фото: из архива Ольги Колпаковой

- Так много людей встало на защиту этой тоненькой книжки. Они рассказывали, что, прочитав ее, стали по-другому общаться со своими бабушками и дедушками, - говорит Ольга. - Они увидели в них детей, которые пережили ужасы войны, и примерили все это на себя. У них выросло уважение к предкам, и появился интерес к этой теме.

Сдавать повесть без боя ни Ольга Колпакова, ни издательство, выпустившее книгу, не собираются. Сейчас они намерены провести независимую экспертизу, которая внесет ясность. За нее готов взяться Институт русской литературы «Пушкинский дом».

Дети сделали своими руками альбом с воспоминаниями их бабушек и дудушек о военном детсве. Фото: из архива Ольги Колпаковой

- Мы уже отправили текст книги и очень ждем результатов, - говорит Колпакова. - Надеемся на честность независимых экспертов. Сейчас нам важнее всего вернуть книгу детям и не допустить, чтобы такое повторилось с другими книгами. Но мы в любом случае открыты для диалога. Если после пяти лет после того, как она была издана, окажется, что она как-то не так воспитывает детей, мы готовы это обсуждать и вырабатывать какие-то механизмы для того, чтобы с этим что-то делать. Но делать мы это будем точно не по решению и записке одного доцента.

Несмотря на то, что ценз книги после экспертизы Ивана Поппа было рекомендовано повысить до (18+), Ольга Колпакова уверена, что эта книга не несет ничего такого, что могло бы неправильно повлиять на детское сознание.

Издательство «КомпасГид» направило запрос на независимую экспертизу в Институт русской литературы «Пушкинский дом»

- Я согласна, что книга написана на непростую для детей тему. Но, хоть она и маркируется (12+), во многих школах «Полынную елку» включали в программу летнего чтения для детей, учащихся во втором классе. Я считаю, что такие вопросы очень важно обсуждать с детьми и знаю, что учителя – большие профессионалы и правильно рассказывают детям о теме войны, - говорит Ольга.

«ВАЖНО ВЕРНУТЬ КНИГУ ДЕТЯМ»

- После того, как вся эта история с цензурой началась, мне стало приходить еще больше отзывов, в том числе от русских немцев. Так много людей встало на защиту этой тоненькой книжки. Они рассказывали, что, прочитав ее, стали по-другому общаться со своими бабушками и дедушками. Они увидели в них детей, которые пережили ужасы войны, и примерили все это на себя. У них выросло уважение к предкам, и появился интерес к этой теме, - продолжает Ольга.

По словам писательницы, «Полынная елка» помогает детям понять, какие трудности пережили их бабушки и дедушки, а у кого-то прабабушки и прадедушки, помогает ценить все то, что они сделали для страны, а также объясняет, что люди могут быть совершенно не похожи друг на друга, разных характеров и национальностей, но делить одну судьбу, одно горе и одну победу на всех. Совместно с издательством «КомпаГид» Ольга Колпакова не раз проводила в библиотеках презентации своей книги для детей.

-У нас была очень интересная встреча во Владимире со второклассниками. После нее ребята прислали мне огромный альбом, сделанный своими руками, с воспоминаниями своих бабушек и дедушек о рождественской елке в военное время, - рассказывает Ольга. – А на другой презентации мы обсуждали с детьми такой вопрос: «У тебя есть 24 часа и один рюкзак, чтобы уйти из родного дома. Что ты туда упакуешь?». И как интересно смотреть на реакцию детей, на то, как они этот рюкзак упаковывают, и тут вдруг выясняется, что кто-то забыл котенка или щенка, кто-то думает, что же он будет делать с рыбками. В такие моменты дети начинают осознавать какие-то вещи, про которые они раньше не думали. Это очень воспитывает и дает понять, что для тебя действительно важно и ценно.

Издательство «КомпасГид» активно пытается защитить детскую книгу и свою репутацию, поэтому решило сделать независимую экспертизу. Сейчас согласился провести экспертизу Институт русской литературы «Пушкинский дом».

- 27 июля нам дали положительный ответ. Мы уже отправили текст книги и очень ждем результатов. Мы надеемся на честность независимых экспертов. Сейчас нам важнее всего вернуть книгу детям и не допустить, чтобы такое повторилось с другими книгами. Но мы в любом случае открыты для диалога. Если после пяти лет после того, как она была издана, окажется, что она как-то не так воспитывает детей, мы готовы это обсуждать и вырабатывать какие-то механизмы для того, чтобы с этим что-то делать. Но делать мы это будем точно не по решению и записке одного доцента, - говорит Ольга Колпакова.