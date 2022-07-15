Девушка была в отношениях с рэпером полтора месяца. Фото: соцсети Виктории Вялых

Жительница Москвы Виктория Вялых хочет спастись от нападок хейтеров, после того, как рассказала, что ее обманул рэпер из Екатеринбурга. Виктория в мае познакомилась с рэпером Ярославом, который в соцсетях известен, как Слава Семиветровский. Девушка рассказала, что в Екатеринбурге она жила у подруги, а с Ярославом у них закрутился роман.

- У нас с Яриком были обычные отношения, он расспрашивал меня про мою семью, интересовался мной. Про себя он просто не рассказывал ничего. Мы ходили по ресторанам, Ярослав казался мне очень хорошим парнем. У нас были отношения в стиле «люблю, куплю и полетели», - рассказала «КП-Екатеринбург» Виктория Вялых.

Виктория мечтала стать исполнительницей. Фото: соцсети Виктории Вялых

По словам Виктории, Ярослав знал о том, что она мечтала быть исполнительницей. И так, как он сам занимался музыкой, он предложил Вике записать совместный трек.

- Ярик показывал мне переписки с известными рэперами, например Моргенштерном. Я думала, что это круто, что он общается со знаменитостями. Мечтала о популярности. Естественно, что у нас были сексуальные отношения, как и у любой нормальной пары. Потом, как Ярик выложил первый наш совместный трек, он попросил у меня согласие на публикацию моих фото и песен, - отметила Виктория.

В конце июня Виктория уехала обратно в Москву. В общей сложности пара встречалась полтора месяца. А потом, по словам девушки, парень ее начал игнорить. На днях, 14 июля Ярослав выложил в группе «Вконтакте» трек с названием «Интерес». В тексте песни считывается намек на то, что якобы Виктория девушка на одну ночь. Есть строчка «Уже выполнила миссию на моем (половом органе)», а кроме того, в треке были использованы голосовые сообщения от Виктории. В качестве обложки к этой песне использовано фото Виктории.

- За время наших отношений и сам Ярослав приезжал ко мне на один день в Москву. Он почти не разговаривал со мной. Ладно, если б Ярик выложил трек, но не опубликовал мое фото. Это очень больно и обидно. Я сама учусь на юриста, к сожалению, уже ничего не смогу сделать и защитить авторские права. Он меня обвел вокруг пальца, - отмечает девушка.

Девушка отмечает, что не ожидала, что трек порочащий ее репутацию попадет в сеть. Фото: соцсети Виктории Вялых

Утром, 15 июля девушку ждал сюрприз. Ее дверь была закидана яйцами.

- Я даже не слышала, как это все произошло. Решила выйти из дома по своим делам. Чувствую, что входная дверь плохо открывается. Думаю, вдруг алкоголик, какой в подъезде заночевал. Открываю дверь. А на пороге десяток разбитых яиц и тушка курицы. А рядом была записка: «Замолчи!». Пришлось убираться в подъезде, - вздыхает Вика.

В разговоре с «КП-Екатеринбург» рэпер Ярослав сказал, что с Викторией у него нет никакого конфликта. И он не чувствует себя неправым.

-Разве что конфликт в ее голове, - коротко ответил Ярослав.

В полицию с жалобами на действия парня девушка не обращалась. По ее словам, теперь она опасается за свою безопасность.