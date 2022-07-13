В четверг в Екатеринбурге будет +33: что делать, если случился тепловой удар

Пока жара, физическими нагрузками и спортом на улице лучше не заниматься. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уральские медики предупреждают – семидневная жара может привести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний на Среднем Урале. Причиной тому – изменение работы органов, гормонального фона и метаболизма в летнее время, а также то, что в зной организм быстрее теряет воду – потоотделение увеличивается в 4-5 раз. А тут еще и прогноз от синоптиков неутешительный - в четверг в Екатеринбурге температура воздуха может подняться до +33 градусов Цельсия.

- При повышенном потоотделении кровь сгущается, возрастает риск образования тромба, что может привести к инфаркту или инсульту, - объясняет Елена Гричук, заведующая кардиологическим отделением «Новой больницы». – Из года в год вместе с жарой увеличивается количество госпитализаций с инфарктами и инсультами. Риск смерти от сосудистых заболеваний увеличивается в 5-15 раз. Риск обострений в 20 раз.

Опаснее всего такая жаркая пора для пожилых людей, тех, кто уже переносил инфаркт либо инсульт, а также для людей страдающих сахарным диабетом или ожирением.

В связи с этим эксперты рассказали о простых правилах, которых нужно придерживаться сейчас. Во-первых, в жаркое время суток нужно поменьше бывать на улице, не заниматься физическими нагрузками и спортом с 10.00 и до 18.00.

Признаки теплового удара: слабость, головокружение, изменение артериального давления, тошнота, рвота. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Это наиболее неблагоприятное время для нахождения на открытом воздухе на солнце, - объясняет Елена Гричук. - Следует носить одежду натуральных тканей светлых тонов, закрывающую и плечи, и руки, и ноги, чтобы ограничить перегрев организма. Также надо пить достаточно жидкости, чтобы компенсировать потери организма в жару.

Пересмотреть стоит и питание. Побольше овощей и фруктов, поменьше жирного, жареного и запеченного. Ну и кушать лучше маленькими порциями, но часто. Алкоголь и кофе на улице принимать не стоит.

В жару возрастает риск тепловых и солнечных ударов. Если есть такие симптомы, как слабость, головокружение, изменение артериального давления, тошнота и рвота, то человека надо переместить в прохладное место, либо в тень.

- Если есть кондиционируемое помещение, то человека надо перенести туда, - добавляет Елена Гричук. - Следует открыть одежду, чтобы воздух к кожному покрову получил доступ и тот охлаждался. Также надо поливать человека прохладной, но не холодной водой, приложить компресс на голову из охлажденной воды. Если человек в сознании, но у него низкое давление, можно уложить его и поднять ему ноги чуть выше головы, а также позволить пить небольшое количество воды.