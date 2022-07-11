Чашка воды каждые 20 минут: врачи рассказали, как выдержать 30-градусную жару в Екатеринбурге

В жару надо меньше времени проводить на солнцепеке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода «радует». После холодов и дождей, царивших в Екатеринбурге пару недель назад, наступила знойная жара. Столбики термометров поднялись до +30 градусов. И так будет почти всю грядущую неделю. Со вторника по четверг включительно столбики термометров днем будут показывать +30…+32 градуса Цельсия.

- Ожидается переменная облачность без существенных осадков, - уточняют синоптики ФГБУ «Уральское УГМС». – Ветер неустойчивый слабый.

Иными словами жары будет много, а вот способов охладиться, практически ни одного. В связи с этим корреспонденты «Комсомольской правды» узнали у врачей и сотрудников Роспотребнадзора, как не перегреться в ближайшие дни.

ОБИЛЬНОЕ ПИТЬЕ ПОКАЗАНО НЕ ВСЕМ

Во-первых, надо пить побольше простой чистой воды. Но тут есть нюанс. Например людям с хронической сердечной недостаточностью налегать на нее не стоит.

- Таким пациентам вообще показано в день не больше 1-1,5 литров жидкости, - объясняет кардиолог ГКБ №14 Ольга Мокроносова. – При этом надо еще следить за количеством потребляемой соли – не досаливать пищу.

Повышение температуры тела, головокружение, тошнота и головные боли могут быть признаками теплового удара. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Людям, не страдающим сердечной недостаточностью, следует в жару в день выпивать 2,5-3 литра жидкости. Простая вода комнатной температуры лучше всего. Залпом все пить не надо. Распределять понемногу на весь день, чтобы восполнить водный баланс в организме.

- Чай и кофе в этом случае за воду не считаются. Горячий чай вообще повышает давление и нарушает ритм сердца. Его не стоит пить в жару, - добавляет Ольга Мокроносова.

Также не рекомендуется сильно холодная вода, ведь она может вызвать спазмы сосудов и спровоцировать нарушение сердечного ритма.

КОГДА НУЖНО ЗВОНИТЬ В СКОРУЮ

Людям с хронической сердечной недостаточностью в сильную жару лучше не выходить на улицу. А если гулять, то либо утром до 10.00, либо вечером после 18.00, когда жара не такая сильная.

- Если есть сердечно-сосудистые заболевания, то пациент должен следить за артериальным давлением, - уточняет Ольга Мокроносова. - Если он знает, что у него есть гипертоническая болезнь и последнее время цифры растут, а препарат не помогает, то он должен вызвать врача на дом, чтобы скорректировать дозы препаратов. Если увеличивается одышка, усиливаются отеки, чувствуется слабость, тогда надо вызывать врача на дом или скорую.

На улице лучше держаться в тени. Фото: Алексей БУЛАТОВ

То же касается ситуации, когда появляются загрудинные боли, отдающие в плечо, в руку или в череп, если есть фибрилляция, тахикардия, ощущение кома в горле.

- В поликлинику самостоятельно лучше не ходить, потому что такой пациент может не вынести жары. Лучше вызвать врача на дом, - объясняет кардиолог.

Тем, у кого таких проблем с сердцем нет, все равно надо поберечься в жару. Ходить в головном уборе на улице, брать с собой воду и периодически заходить в помещение, чтобы охладиться.

- Повышение температуры тела, головокружение, тошнота и головные боли могут быть клиникой теплового удара, - говорит Ольга Мокроносова.

В ЖАРУ РАБОЧИЙ ДЕНЬ МОЖЕТ СТАТЬ КОРОЧЕ

Обязательно следите за тем, какая у вас температура на рабочем месте. В Роспотребнадзоре рекомендуют работодателям сокращать рабочий день на час, если термометр приблизился к отметке в +28,5 градусов Цельсия.

В жару надо пить побольше воды. Правда не всем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- При повышении температуры до +29 градусов – сокращать рабочий день на два часа. При температуре +30,5 градусов – на четыре часа, - уточняют в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. - При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 °C и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15 - 20 минут с последующей продолжительность отдыха не менее 10 - 12 минут в охлаждаемых помещениях.

Если на улице больше +32,5 градусов, то это уже работа в экстремальных условиях. Трудиться в этом случае на открытом воздухе не рекомендуется. Также в Роспотребнадзоре советуют для возмещения потери солей и микроэлементов, которые уходят с потом, пить минеральную воду, кисломолочные напитки вроде молочной сыворотки, соки и кислородно-белковые коктейли.

- Пить воду следует часто и понемногу, - добавляют в Роспотребнадзоре. – При температуре воздуха более +30 и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 литров воды в час. Это примерно одна чашка каждые 20 минут.