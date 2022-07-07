Смертельный психолог: жительница Екатеринбурга после потери мужа занялась необычным бизнесом

Женщина не смогла помочь мужу, но создала проект, который может помочь тысячам других людей. Фото: Евгения Кобеева для проекта «Живые истории»

Пережив потерю любимого мужа, 35-летняя Ирина Голикова решила занятья весьма необычным бизнесом. Женщина открывает центр психологической помощи, в котором специалисты будут морально готовить людей к смерти, а также помогать тем, кто пережил утрату близких. Таких людей принято называть доулами смерти.

«КП-Екатеринбург» Ирина рассказала, как решилась на такой бизнес, кто такие доулы смерти, и чем они занимаются.

Ирина и Николай прожили вместе 11 лет. Фото: из архива Ирины Голиковой

«"ПОДКАТЫВАЛ" К СЕСТРЕ, ЧТОБЫ ОЧАРОВАТЬ МЕНЯ»

- Мы познакомились с Колей в 2009 году в автосервисе. Он работал моляром, а я устроилась туда администратором, - вспоминает Ирина. – Я сразу понравилась Коле, но знаки внимания он начал уделять моей сестре. Видимо, хотел вызвать ревность и таким образом очаровать меня. Но не сработало. Я тогда вообще на него внимания не обращала. Потом он сменил тактику, позвал меня отдыхать на майские праздники. Мы прекрасно проводили время, говорили по душам. Тогда он мне тоже начал нравится. А в конце путешествия будущий муж признался мне в своих чувствах.

Мужчина пытался привлечь внимание Ирины, ухаживая за ее сестрой. Фото: из архива Ирины Голиковой

В 2010 влюбленные поженились, а дальше завертелась семейная жизнь. Через год у пары родился сын Толя. Перед рождением второго ребенка Ирина и Николай переехали в новостройку. В 2015 году у них родилась дочка Вика.

- Не могу сказать, что мы жили мирно и дружно. Муж любил выпивать по выходным. Мы оба были темпераментными и часто ссорились. Он несколько раз уходил в запои и кодировался. Когда Коля выпивал, ему все время хотелось с кем-то спорить. Перед рождением третьего ребенка, в 2018 году, он сильно напугал меня. Начал приставать к нашему пятилетнему сыну с дурацкими вопросами, а потом психанул, швырнул табуретку в дверь. После этого случая Коля год не пил сам, без кодировки. За это время у нас родилась дочка Саша, - рассказывает многодетная мама.

Фото: из архива Ирины Голиковой

После рождения третьего ребенка пара переехала в трехкомнатную квартиру на Балтыме. Казалось бы, все стало потихоньку налаживаться, но Николай стал снова выпивать.

- Я понимала, что это болезнь. Мне было тяжело все это терпеть, но каждый раз, когда он преставал пить, я думала: «Вот теперь все точно наладится». Он раскаивался, устраивал себе чистку организма, начинал правильно питаться. Трезвым он был совершенно другой. Мягкий, нежный, заботливый, трудолюбивый. Он работал, и при этом всегда помогал по дому, «возился» с детьми, - вспоминает Ириана. - А то, как он меня обнимал, это вообще непередаваемые ощущения. Меня никто больше так искренне и нежно не обнимал. В такие моменты с ним было легко и спокойно.

У пары родилось трое детей. Фото: из архива Ирины Голиковой

«НИКОГДА НЕ ДЕЛИЛСЯ ПЕРЕЖИВАНИЯМИ»

- В феврале 2020 Коля опять сорвался. Тогда он ушел в запой на семь дней и сказал, что не может справиться сам. Мы повезли его в больницу на капельницы. Через пять дней я приехала, чтобы забрать его домой. На Коле лица не было. Пока мы ехали, он был настолько раздраженный, что я боялась с ним заговорить. А вечером мы лежали на диване, он начал ко мне приставать, младшая дочь проснулась, я взяла ее на руки, но муж резко выхватил ее, Сашуля заплакала. И только тогда Коля будто осознал, что что-то натворил. Сразу поменялся в лице. В его глазах были страх и смятение, а в мои в этот вечер он больше не осмелился посмотреть, - рассказывает Ирина.

Трезвым Николай был мягким и заботливым. Фото: из архива Ирины Голиковой

В то время Николай работал автомоляром в своем сервисе, который с другом открыл в 2013 году. Но в мае 2020 года в период пандемии сервис пришлось временно закрыть.

- Коля очень переживал, что не может обеспечить семью. У него начались панические атаки по ночам. Муж просыпался и в холодном поту прибегал ко мне в комнату, мы тогда уже не спали вместе. Визиты к психологу не помогали, ведь они не могли решить проблему с отсутствием работы. Я пыталась помочь, но Коля говорил, что сам разберется, не говорил о переживаниях, отстранялся и сам себя пожирал, - рассказывает Ирина.

Каждый раз, когда Коля переставал пить, его супруга верила, что теперь все наладится. Фото: из архива Ирины Голиковой

28 мая женщина приехала домой с работы и увидела, что ее муж спит на диване, а на столе стоит пустая бутылка водки.

- Я уложила детей спать, и сама быстро уснула. Муж ушел из дома около семи утра, это мы позже узнали по камерам. Я проснулась в 9:00 и увидела, что на комоде Коля оставил все свои вещи: ключи, паспорт, другие документы. А потом увидела, что мне написала его мама: «Что там у вас происходит?». Оказывается, он звонил ей и сказал: «Мама, я тебя очень сильно люблю, но я так больше не могу». Я смутно помню все, что происходило дальше. Я сразу позвонила друзьям, в полицию, в поисковые отряды. Его стали искать. Я очень испугалась. В голове бешено крутились всякие мысли, - вспоминает Ирина.

Фото: Евгения Кобеева для проекта «Живые истории»

Тело Николая нашли в лесу сотрудники поискового отряда «Прорыв» только 31 мая. По результатам вскрытия, он пытался несколькими способами покончить с собой.

- Его нашли висящим возле дерева. Коля так долго держал в себе все переживания, ни с кем ими не делился. Это очень страшно и очень тяжело, когда твой близкий человек страдает, но при этом отдаляется, и ты не в силах ему помочь, - рассказывает Ирина.

Фото: Евгения Кобеева для проекта «Живые истории»

«НЕ СПАСЛА МУЖА, НО МОГУ ПОМОЧЬ ДРУГИМ»

- После смерти Коли я была настолько разбита, что не могла находиться дома, все время было желание сбежать, не могла спать по ночам. Меня даже не радовало, что со мной рядом мои дети. Я не могла понять, что вокруг продолжается какая-то жизнь. Это продолжалось несколько месяцев, - вспоминает многодетная мама.

Но время лечит. Ирина стала постепенно приходить в себя, мечтать и строить планы.

- Мне очень хотелась сделать что-то доброе и светлое, принести пользу людям. Я не смогла помочь мужу справиться с его переживаниями, но поняла, что у меня есть силы и желание помогать тем, кто в этом нуждается. И так совпало, что в начале 2021 года я встретилась со своей одноклассницей Еленой Осиповой. Она рассказала, что хочет создать проект, помогающий женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Я решила присоединиться к проекту, и вместе мы создали «Профсоюз мам». В процессе я вдохновилась создать свой центр психологической поддержки, чтобы помогать всем, кто столкнулся с какими-то трудностями и потерями, - рассказывает женщина.

Елена Осипова во всем поддерживает Ирину. Фото: из архива Ирины Голиковой

В тот же период Ирина случайно наткнулась на статью в интернете о доулах смерти.

- Доулы – это те, кто сопровождают женщин во время родов. Доулы смерти сопровождают людей с онкологией и другими смертельными заболеваниями в их последний путь. Они убеждают своих клиентов, что их жизнь была наполнена смыслом, поддерживают, помогают им уйти спокойно, чтобы не было так страшно умирать. «Смертельные» доулы помогают не только умирающим, но и их родным и близким пережить потерю любимых. Отличие доулы смерти от психолога в том, что во время обучения им показывают стадии страдания умирающих и тех, кто потерял близких и, в зависимости от ситуации, учат работать с каждым индивидуально. Когда я узнала о такой профессии, поняла, что это тот самый человек, который мог бы поддержать меня, когда мне это было так необходимо, - рассказывает Ирина.

Многодетная мама вновь обрела смысл жизни в помощи другим людям. Фото: из архива Ирины Голиковой

Профессия доулы смерти распространена в Америке. Раньше желающие могли приехать в штаты, чтобы пройти обучение и получить диплом. Сейчас это можно сделать в онлайн-формате. При этом квалификация получается на базе образования психолога.

- Недавно на презентации большого проекта «Живые истории», рассказывающего о людях, преодолевших горестные утраты, комплексы и условности, мы официально открыли «Центр осознанной личности». Помимо доулы смерти, в нем также будут работать психолог, игро-практик, нумеролог, сексолог и нутрициолог. В дальнейшем мы планируем и другие услуги, помогающие людям справляться с разными потерями и жизненными трудностями. Пока мы все еще занимаемся добором сотрудников на некоторые вакансии, - поясняет Ирина.

Открытие «Центра осознанной личности» прошло во время презентации проекта «Живые истории». Фото: из архива Ирины Голиковой

С 1 июля в центре уже открылся прием заявок на некоторые онлайн-консультации. Позднее центр также будет проводить и офлайн-встречи. Услуги и цены вы можете посмотреть на официальном сайте центра.

- В жизни у каждого бывает много потерь, но люди должны двигаться дальше, продолжать любить жизнь, несмотря ни на что. Миссия «Центра осознанной личности» – помочь вновь обрасти себя и стать счастливее, - рассказывает Ирина.

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