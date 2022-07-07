Мама популярной ведущей, которой за сутки собрали почти 2,5 млн на борьбу с раком, умерла в Екатеринбурге

Ладислава до последних мгновений боролась за жизнь и любила ее. Фото: социальные сети

- Моя жизнь последние пять месяцев – это ежедневные испытания, вера в выздоровление, в себя, это труд, это силы, это борьба за жизнь, - рассказывала о своем состоянии Лада Игнатова несколько месяцев назад.

О том, что на борьбу с последней стадией рака крови и костного мозга 55-летеней Ладиславе за сутки удалось собрать почти 2, 5 миллиона рублей, «КП-Екатеринбург» рассказывала еще в октябре 2021 года.

Благодаря помощи неравнодушных людей, женщина смогла выкупить необходимое лекарство и начать курс терапии. Ладислава до последних мгновений боролась за жизнь, старалась радоваться мелочам и верила в свое выздоровление, но болезнь не отступила. Лады Игнатовой не стало утром 6 июля.

Лада узнала своем диагнозе в 2020 году. Фото: социальные сети

«ДЕНЬГИ ПРИХОДИЛИ ДАЖЕ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ СБОРА»

О своем диагнозе Лада Игнатова узнала в 2020 году. Врачи утвердили третью стадию рака крови и костного мозга, а точнее, множественной миеломы с поражениями костей таза, позвоночника и переломами ребер.

По бесплатным квотам Лада сразу же начала проходить курсы химеотерапии, вышла на частичную ремиссию, ее даже уже стали готовить к трансплантации костного мозга. Но пока она месяц ждала операции, у нее начался рецидив.

Ладислава с младшей дочерью Александрой. Фото: социальные сети

- 11 июня меня должны были положить на забор клеток, но по каким-то причинам перенесли на 25 июня. Тогда мне сделали анализы, оказалось, что мое состояние еще хуже, чем в самом начале болезни, - рассказывала Ладислава «КП-Екатеринбург» в октябре 2021 года.

Тогда врачи московского института гематологии порекомендовали Ладиславе пройти схему лечения с двумя новыми препаратами. Один из них можно было получить бесплатно, а второй «Помалидомид» в ближайшее время нельзя было заказать по квоте.

Ладислава со своей старшей дочерью ведущей Юлией Игнатовой. Фото: социальные сети

Чтобы выкупить этот препарат, женщине за короткий срок необходимо было собрать около 1,4 миллиона рублей. О сборе средств в своих социальных сетях рассказали дочери Ладиславы популярная ведущая Юлия Игнатова и блогер Александра Игнатова, которая сейчас живет в Америке. На просьбы о помощи тут же отреагировали сотни неравнодушных.

- До 11 утра следующего дня я не спала, потому что мой телефон просто разрывался. Мне начали со всех сторон прилетать звонки со словами поддержки и поступать сообщения о переводе денег, - рассказывала женщина.

За сутки женщина на лекарство удалось собрать даже больше нужной суммы. Фото: социальные сети

Приходили совершенно разные суммы от 5 рублей до 50 000 рублей. Всего за сутки на лечение женщине удалось собрать даже больше необходимой суммы – почти 2,5 миллиона рублей.

- Мне писали люди и говорили что-то вроде: «Я видела, что вы уже закрыли сбор, но пусть эти деньги у вас будут тоже, пусть уйдут на реабилитацию». Откликнулись российские и американские подписчики моих дочерей, мои подписчики и знакомые. Я просто невероятно благодарна всем тем, кто перевел деньги, еще раз убеждаюсь, что мир не без добрых людей, - рассказывала тогда Лада.

Неравнодушные пользователи сети отправляли деньги даже после закрытия сбора. Фото: социальные сети

«ЛЮБИЛА ЖИЗНЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО МГНОВЕНИЯ»

В декабре 2022 года Лада рассказывала о том, что уже прошла 2 курса лечения, но ее состояние не улучшилось.

- Пока трудно что-то говорить о результатах. Реакция организма разная, много побочных эффектов, но впереди еще курсов шесть, поэтому я все равно верю в успех. Сегодня в больнице я впервые за всю свою жизнь упала в обморок. Очень неприятное состояние. Это все из-за низкого гемоглобина, - писала Лада на страничке в социальных сетях.

Несмотря на такое тяжелое состояние, женщина до последнего любила жизнь и боролась за нее, как могла.

- Стараюсь в череде ежедневных болей, слабости, головокружений, больничных дней видеть приятные радостные моменты, такие, чтобы глядя на них, понимать, как же прекрасна жизнь, как же она красива, в этих волшебных цветах, во вкусном ужине, в прикольном сериале, - добавляет в своем посте женщина.

Женщина прошла несколько курсов лечения, но болезнь не отступила. Фото: социальные сети

В апреле 2022 года Лада вновь рассказала о своем состоянии.

- Сейчас, в основном, меня окружают больничные стены. Я гуляю по длинному коридору и единственным глотком свежего весеннего воздуха для меня является приоткрытое окно. Я снимаю маску и жадно вдыхаю воздух, глядя на желтые и белые машины Скорых. Жизнь идет по вечному кругу. Боюсь, что к лету мои волосы не успеют отрасти. В общем, надо что-то придумать! Но все равно я надеюсь на лучшее. Верю в моего замечательного доктора и чудо, - рассказывала о своей жизни Ладислава.

19 апреля 2022 года Ладу отпустили на пять дней домой перед очередным сеансом химиотерапии. Следующая запись в ее социальных сетях была опубликована 5 июня. В ней она поделилась фотографиям с прогулки со своей подругой. Это оказался последний пост в профиле женщины.

Последнее фото, которое женщина опубликовала в своих сетях. Фото: социальные сети

Утром 6 июля 2022 года в своем аккаунте в instagram* старшая дочь Лады Юлия сообщила подписчикам о том, что ее мамы не стало.

- Мама умерла сегодня утром 6 июля. Сразу же благодарю за ваши соболезнования. Отвечать никому не буду. Выкладываю это сториз для тех, что захочет попрощаться, - сообщила Юлия.

Сегодня, 7 июля, известная ведущая уточнила, что 8 июля в Храме во имя иконы Божией Матери «Казанская» в 13:30 состоится отпевание.

Ладиславы не стало утром 6 июля. Фото: социальные сети

Редакция «КП-Екатеринбург» приносит искренние соболезнования родным и близким Ладисавы Игнатовой.

Этим материалом мы бы хотели напомнить о том, как важно ценить свою жизнь и близких, которые с вами рядом.

- Цените ваше здоровье и то, что вы можете просто спокойно подняться пешком на 5 этаж, или сходить в зал на тренировку, или купить продукты и принести их домой или просто что вы это делаете, даже не задумываясь, что может быть по-другому. Обнимаю всех, кто со мной, - также писала в одном из постов Ладислава Игнатова.

*социальная сеть, признанная экстремистской на территории РФ.

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