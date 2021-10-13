«Мир не без добрых людей»: маме популярной ведущей из Екатеринбурга за один день собрали больше 2 млн на борьбу с раком

На просьбу откликнулось очень много неравнодушных людей. Фото: из архива Лады Игнатовой

Социальную сеть Instagram переполнили истории жителей Екатеринбурга с просьбами собрать деньги на лечение 55-летней Ладиславы Игнатовой. Женщина борется с 3 стадией множественной миеломы с поражениями костей таза, позвоночника и переломами рёбер. На лекарства ей за короткий срок необходимо было собрать около 1,4 миллиона рублей. Об этом рассказала ее дочь Юлия Игнатова, которая сейчас стремительно набирает популярность, как ведущая громких ивентов в Екатеринбурге. Девушка выложила сторис с просьбой о помощи, но даже и подумать не могла, что в течение одного дня люди соберут на лечение ее маме почти 2,5 миллиона рублей.

Люди были готовы помочь даже тогда, когда сбор средств был закрыт. Фото: из архива Лады Игнатовой

«БЫЛА В ШАГЕ ОТ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ»

В 2020 году Ладислава Игнатова узнала, что у нее рак. В течение года женщина лечилась в центральной городской больнице №7. По бесплатным квотам с сентября по декабрь Лада прошла шесть курсов химиотерапии, но, так как они не помогли, врачи назначили ей еще четыре курса лечения. После этого Лада вышла на частичную ремиссию, и ее стали готовить к трансплантации костного мозга. Но пока она месяц ждала операции, у нее начался рецидив.

- Моя болезнь неизлечимая, но хорошо контролируемая. Больше 15 лет еще никто не проживал с этой болезнью, но трансплантация костного мозга значительно увеличит шансы прожить как можно дольше. А для этого мне нужно выйти в ремиссию, - рассказывает Лада. – В этому году 11 июня меня должны были положить на забор клеток, но по каким-то причинам перенесли на 25 июня. Тогда мне сделали анализы, оказалось, что мое состояние еще хуже, чем в самом начале болезни.

На лечение Ладе нужно было собрать около 1,4 миллионов. Фото: из архива Лады Игнатовой

Женщина постоянно чувствовала слабость, ей тяжело было подняться на ноги из-за постоянного головокружения, тошноты, одышки и анемии. По словам Лады, сейчас у нее все тело в ярко-выраженных синяках. Врачи назначили женщине третью линию лечения с препаратами генной инженерии. Но ее состояние все также ухудшалось. Тогда заведующий гематологического отделения провел телеконсультацию с врачами московского института гематологии, которые порекомендовали Ладе пройти схему лечения с двумя новыми препаратами. Один из них можно было получить бесплатно, а второй помалидомид Ладе пришлось выкупать самой, так как его в ближайшее время нельзя было заказать по квоте.

Упаковка препарата на один курс, состоящая из 21 капсулы, стоила чуть больше 679 тысяч рублей. Ладе нужно было приобрести две упаковки.

- 11 октября я договорилась о заказе препарата. Его должны были доставить через пять дней после заказа. А мне терять время вообще нельзя, поэтому я в тот же вечер написала пост с просьбой о помощи, - рассказывает женщина. -До 11 утра следующего дня я не спала, потому что мой телефон просто разрывался. Как только я выложила пост, а мои дочери и другие знакомые сделали репост, мне тут же начали со всех сторон прилетать звонки со словами поддержки и поступать сообщения о переводе денег.

«СОБРАЛИ ПОЧТИ 2,5 МИЛЛИОНА ЗА СУТКИ»

- Меня просто поразило, столько неравнодушных людей откликнулось на наши просьбы. Я предполагала, что будет отклик, потому что у моих дочерей достаточно большая аудитория в Instagram, - продолжает Лада, - да и до болезни я работала в стоматологической клинике, постоянно общалась со своими пациентами, они мне тоже очень помогли

Старшая дочь Лады Юлия работает ведущей, в Instagram у нее больше восьми тысяч подписчиков. А у младшей дочери Александры, которая сейчас живет в Нью-Йорке, более 22 тысяч подписчиков – обратившись к своей англоязычной аудитории, Саша смогла собрать больше 3 000 долларов на лечение мамы.

Лада с дочерьми Юлией (слева) и Александрой (справа). Фото: из архива Лады Игнатовой

В 11 утра женщина выложила второй пост, в котором объявила о закрытии сбора средств, но даже после этого еще целый день ей приходили деньги

- Мне писали люди и говорили что-то вроде: «Я видела, что вы уже закрыли сбор, но пусть эти деньги у вас будут тоже, пусть уйдут на реабилитацию», - с дрожью в голосе рассказывает Лада. - Я просто невероятно благодарна всем тем, кто перевел деньги, еще раз убеждаюсь, что мир не без добрых людей.

По словам женщины, приходили совершенно разные суммы от 5 рублей до 50 000 рублей. Так за чуть больше чем за сутки люди совершили чудо и собрали Ладе на лечение почти 2,5 миллиона рублей.