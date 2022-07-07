На Тюменском тракте в аварии с легковушкой, «Газелью» и фурой погибла женщина

«ВАЗ» отбросило на встречную полосу в фуру после того, как сзади в него въехал грузовик. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Утром 7 июля на трассе Екатеринбург-Тюмень произошла смертельная авария с легковушкой «ВАЗ-2115», «Газелью» и фурой. В ней погибла 45-летняя жительница Талицкого района. Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области.

- По предварительной информации, водитель фургона «Газель», не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, в результате чего допустил наезд на впереди стоящий автомобиль ВАЗ-2115, совершающий поворот налево, - говорится в сообщении.

Остальные участники ДТП – водители транспортных средств, не пострадали. Фото: УГИБДД по Свердловской области

От удара легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась там с фурой. Погибшая женщина была пассажиркой в «ВАЗ». Она была пристегнута ремнем безопасности. Однако удар пришелся именно на сторону, где находилась женщина.

Остальные участники ДТП – водители транспортных средств, не пострадали. Машины получили механические повреждения.

Инспекторы установили, что за рулем «Газели» был 38-летний мужчина из Нижнего Тагила. В ГИБДД предполагают, что он мог отвлечься от дороги и спровоцировать аварийную ситуацию. Его стаж вождения составляет семь лет. Фурой управлял 58-летний москвич.

По факту аварии проводится проверка. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сейчас сотрудники ГИБДД опрашивают участников ДТП и очевидцев. По факту аварии проводится проверка. На участке, где произошел инцидент, проводятся дорожные работы. Там установлены дорожные знаки и нанесена специальная разметка.

Также утром 7 июля около уральской деревни Бобровка под груженым щебнем грузовиком обрушился мост через реку Ница. К счастью, 47-летний водитель отделался только испугом. Инспекторам ГИБДД он рассказал, что заехал на мост, используя навигатор.