Узнал о беременности: житель Свердловской области обвиняется в похищении и изнасиловании бывшей

Алексею Шумайлову предъявлены обвинения по трем статьям

В Ревде отправят под суд 31-летнего работника местного «Водоканала» Алексея Шумайлова, который похитил и изнасиловал бывшую сожительницу. Мотивом преступления послужила ревность. Мужчина пришел в ярость, когда узнал, что его бывшая возлюбленная беременна от другого.

В ночь на 4 апреля он встретился с женщиной на парковке у местного дворца культуры и избил ее. А после попытался уехать в сторону Тюмени за рулем Kia Rio.

- Обвиняемый сел за руль транспортного средства и, неправомерно завладев им, совершил похищение потерпевшей, вывезя её на территорию Режевского городского округа для дальнейшего выяснения отношений. После этого обвиняемый, находясь уже в городе Реже, изнасиловал потерпевшую, применяя к ней физическую силу и угрожая убийством, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Спасти женщину удалось благодаря бдительности ее 18-летней дочери. Она забеспокоилась, когда мать не вернулась с ночной встречи с Шумайловым.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Теперь ему предъявлены обвинения по статьям «Изнасилование, соедененное с угрозой убийством», «Похищение человека» и «Неправомерное завладение автомобилем, совершённое с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».

- К счастью, заявительница смогла подробно описать транспортное средство, включая госномер иномарки. – добавили в пресс-службе регионального главка полиции. - Через некоторое время автомобиль был остановлен нарядом ГИБДД на улице Объездной в Реже.

По данным «КП-Екатеринбург», Алексей Шумайлов уже был дважды судим. В 2008 году за избиение до смерти, а также в 2007 году за угон.

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