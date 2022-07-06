Под Екатеринбургом Kia въехала в опору моста и разлетелась на запчасти

Водитель скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Утром 6 июля на подъезде к Екатеринбургу от трассы М-5 «Урал» произошла жуткая авария. Kia съехала с дороги и влетела в опору моста. Машина от удара буквально развалилась на запчасти. Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области.

- По предварительным данным, 38-летний мужчина, управляя автомобилем Kia и двигаясь со стороны города Челябинск, выбрал скорость, не обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, - говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции предполагают, что мужчина мог уснуть за рулем. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На спидометре, который нашли на месте ДТП, замерла отметка 150 километров в час. Возможно, именно с этой скоростью ехал водитель. В Госавтоинспекции предполагают, что мужчина мог уснуть за рулем.

Водитель скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Инспекторы установили, что за рулем в это роковое утро был житель Сургута. Его стаж вождения насчитывает всего два года. При этом он за это время 46 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Погибший за два года 46 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД сделали на месте замеры, осмотрели остатки машины, обследовали состояние дороги и составили процессуальные документы. По факту ДТП ведется расследование. Специалисты проведут различные экспертизы и установят, в каком состоянии водитель управлял легковушкой.

По факту ДТП ведется расследование. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Ранее, в октябре 2021 года, в Екатеринбурге водитель Honda не справился с управлением, и иномарку буквально намотало на столб. Авария произошла на улице Нескучная, напротив дома №3. Водителя с переломом основания черепа госпитализировали в ОКБ №1.