В Екатеринбурге иномарку намотало на столб

Водитель в реанимации с серьезной травмой Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге ночью, 22 октября, произошла жуткая авария. Водитель Honda не справился с управлением и иномарку буквально намотало на столб. Авария произошла на улице Нескучная, напротив дома №3.

- В 23:55 произошло ДТП. Водитель, управляя автомобилем Honda, двигаясь по ул. Лучистая со стороны ул. Нескучная в сторону автодороги ЕКАД, не обеспечился постоянный контроль за движением транспортного средства, в результате чего допустил наезд на препятствие - бортовой камень, электроопора освещения, - рассказали "КП-Екатеринбург" в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

Водителя с переломом основания черепа госпитализировали в ОКБ №1. Сотрудники госавтоинспекции провели медосвидетельствование водителя на состояние опьянения. Водитель оказался трезв.

Напомним, в начале октября в Екатеринбурге машину буквально разорвало на части после столкновения со столбом. От автомобиля полностью оторвало переднюю часть, а запчасти разлетелись по проезжей части. ДТП произошло из-за того, что водитель какой-то момент не справился с управлением, двигаясь по мокрой скользкой дороге.

Чудом водитель и пассажир в страшной аварии остались живы. Мужчин 1992 и 1984 годов рождения доставили в 23 больницу Екатеринбурга. У водителя медики диагностировали ушиб мягких тканей головы, у пассажира - перелом правой голени.

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