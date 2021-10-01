В Екатеринбурге машину разорвало на части после удара об столб

Автомобиль буквально разорвало пополам Фото: читатель

В Екатеринбурге, на перекрестке Шефской и Совхозной, ночью, 30 сентября произошла жуткая авария - машину буквально разорвало на части после столкновения со столбом. От автомобиля полностью оторвало переднюю часть, а запчасти разлетелись по проезжей части. ДТП произошло из-за того, что водитель какой-то момент не справился с управлением, двигаясь по мокрой скользкой дороге.

- ДТП произошло в 23:30 возле дома на Шефской, 97. Водитель, управляя автомашиной Daewoo Nexia, двигаясь по улице Шефская со стороны улицы Космонавтов в сторону улицы Фрезеровщиков не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля и допустил наезд на препятствие - опору светофора на левой стороне дороги по ходу движения автомобиля, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИББД по Екатеринбургу.

Фото: читатель

Чудом водитель и пассажир в страшной аварии остались живы. Мужчин 1992 и 1984 годов рождения доставили в 23 больницу Екатеринбурга. У водителя медики диагностировали ушиб мягких тканей головы, у пассажира - перелом правой голени.

По данным ГИБДД, у водителя Daewoo Nexia не оказалось водительских прав. Кроме того, автомобиль не был поставлен на учет в госавтоинпекции. Мужчину проверили на состояние опьянения - он был трезв.

- Автовладельцам необходимо помнить, что прежде чем сесть за руль транспортного средства они должны получить водительское удостоверение и поставить автомобиль на учет, - напоминают в ГИБДД. - При движении обязательно соблюдение всех правил дорожного движения. Водителям необходимо выбирать скорость, которая соответствует дорожным и погодным условиям.

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