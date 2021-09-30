В микрорайоне Светлый самосвал врезался в пассажирский автобус

В аварии никто не пострадал. Фото: скриншот видео сообщества «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

В Екатеринбурге в микрорайоне Светлый произошло ДТП с самосвалом и пассажирским автобусом. Видеозапись появилась в сообществе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

Подписчик, который прислал видео, уточнил, что авария произошла на повороте в микрорайон. По его словам, машины объезжают место ДТП по тротуару.

В городском ГИБДД «КП Екатеринбург» сообщили, что в аварии никто не пострадал. Также Госавтоинспекция напомнила водителям, что необходимо соблюдать правила дорожного движения.

- На место выехал экипаж и направил участников ДТП в пункт оформления, - заявили там.

Ранее, 9 сентября, в микрорайоне Краснолесье произошло ДТП с маршруткой. По словам очевидца, машина Subaru выезжала с улицы Михеева и не уступила дорогу маршрутке №014. Произошло столкновение. От удара микроавтобус сломал забор и вылетел на встречную полосу.