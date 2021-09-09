В Краснолесье маршрутка пробила забор и вылетела на встречку

Пассажиров пришлось высаживать на встречке. Фото: скриншот видео «Инцидент Екатеринбург»
В Екатеринбурге в микрорайоне Краснолесье маршрутка пробила ограждение и вылетела на встречную полосу. Об этом сообщает сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».
По словам очевидца, машина Subaru выезжала с улицы Михеева и не уступила дорогу маршрутке №014. Произошло столкновение. От удара микроавтобус сломал забор и вылетел на встречную полосу.
Очевидец утверждает, что в маршрутке были люди. Пассажиров пришлось высаживать на встречке.
В отделе пропаганды городского ГИБДД «КП Екатеринбург» сообщили, что пострадавших нет. Также там уточнили, что автобус ехал по улице Краснолесья в сторону улицы Чкалова по средней полосе. Маршрутка подъехала к перекрестку с улицей Михеева.
В этот момент из правой полосы на улице Михеева начал поворачивать автомобиль «ГАЗ». В этот момент на улицу Краснолесья начала поворачивать Subaru.
- Когда автомобиль «ГАЗ» начал поворачивать на улицу Михеева, водитель автомобиля Subaru, не заметив автобус, поворачивает в средней ряд на улицу Краснолесья, в результате чего произошло столкновение автобуса и автомобиля, - объяснили в ГИБДД.
Также там добавили, что маршрутка №014 находится на линии.
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