Пассажиров пришлось высаживать на встречке. Фото: скриншот видео «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге в микрорайоне Краснолесье маршрутка пробила ограждение и вылетела на встречную полосу. Об этом сообщает сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

По словам очевидца, машина Subaru выезжала с улицы Михеева и не уступила дорогу маршрутке №014. Произошло столкновение. От удара микроавтобус сломал забор и вылетел на встречную полосу.

Очевидец утверждает, что в маршрутке были люди. Пассажиров пришлось высаживать на встречке.

В отделе пропаганды городского ГИБДД «КП Екатеринбург» сообщили, что пострадавших нет. Также там уточнили, что автобус ехал по улице Краснолесья в сторону улицы Чкалова по средней полосе. Маршрутка подъехала к перекрестку с улицей Михеева.

В этот момент из правой полосы на улице Михеева начал поворачивать автомобиль «ГАЗ». В этот момент на улицу Краснолесья начала поворачивать Subaru.

- Когда автомобиль «ГАЗ» начал поворачивать на улицу Михеева, водитель автомобиля Subaru, не заметив автобус, поворачивает в средней ряд на улицу Краснолесья, в результате чего произошло столкновение автобуса и автомобиля, - объяснили в ГИБДД.

Также там добавили, что маршрутка №014 находится на линии.

Смотреть видеосюжет В Краснолесье маршрутка пробила забор и вылетела на встречку

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка