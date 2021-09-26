На Урале в ДТП пострадали шесть человек, включая трех детей

В аварии пострадали три ребенка. Фото: пресс-службе ГИБДД по Свердловской области

Серьезная дорожная авария произошла на 112 километре трассы «Екатеринбург-Тюмень» 25 сентября в 18:10.

По предварительным данным, 21-летний водитель за рулем «ВАЗ-21120» ехал со стороны Екатеринбурга в направлении Тюмени. В какой-то момент автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой «Ходна Интегра», за рулем которой был 45-летний мужчина.

После столкновения травмы получили оба водителя, а также четыре пассажира иномарки. У 21-летнего водителя отечественной легковушки врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом позвоночника, его отвезли в Богдановичскую больницу.

У водителя иномарки сломана плюсневая кость, а также зафиксирован ушиб грудной клетки. 41-летняя пассажирка автомобиля «Хонда Интегра» сломала два ребра, у двухлетнего ребенка – перелом ребра, у девятилетней девочки – тупая травма живота, у семилетней девочки – сотрясение головного мозга.

У виновника ДТП 11 нарушений за 9 месяцев. Фото: пресс-службе ГИБДД по Свердловской области

- Сотрудниками полиции установлено, что семья из Сухого Лога, состоящая из 5 человек, трое из которых дети 2019, 2014 и 2012 года рождения следовали на автомобиле «Хонда Интегра» из загородного дома, расположенного в селе Волковское Богдановичского района в Сухой Лог, - рассказывают в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. – Ребенок 2019 года рождения находился в детском удерживающем устройстве, дети 2014 и 2012 годов рождения были пристегнуты ремнями безопасности.

По данным ГИБДД Свердловской области, стаж вождения нарушителя – всего 9 месяцев, за это время он уже совершил 11 нарушений ПДД. Сотрудники госавтоинспекции провели на месте аварии необходимые процессуальные действия, опросили участников и очевидцев ДТП.

- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято мотивированное решение, - заключили в пресс-службе ГИБДД.

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