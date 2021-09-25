На Тюменском тракте Лада врезалась в отца и сына, отошедших за автобусную остановку

Авария произошла в субботу днем. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В субботу днем на 103-м километре Тюменского тракта произошла авария. Автомобиль Лада, которой управлял 49-летний мужчина врезалась в ВАЗ, стоявший рядом с автобусной остановкой и сбил двух человек, находившихся позади нее.

- 23-летний пешеход госпитализирован в Богдановичскую ЦРБ с множественными ушибами тела. 2-летний мальчик-пешеход осмотрен медицинскими работниками, отпущен домой, ему диагностировали травматическую экстракцию верхних зубов, ссадины верхней губы, - уточняют в УГИБДД по Свердловской области. - Пассажир автомобиля «ВАЗ 11193», 21-летняя девушка, осмотрена медицинскими работниками, отпущена домой, диагноз: ушибы мягких тканей лица.

Как выяснилось, в ВАЗе ехала семья из четырех человек, двое из которых маленькие дети. На 103 километре дороги они решили остановиться.

- Папа и ребенок вышли из автомобиля и проследовали за автобусную остановку, а мама с грудным ребенком осталась ждать в транспортном средстве, - добавляют в ведомстве. - Через некоторое время произошел удар в стоящий автомобиль «ВАЗ 11193», от которого транспортное средство нарушителя отбросило на пешеходов, находящихся вне проезжей части, за автобусной остановкой.