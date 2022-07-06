Южан, наблюдавших за избиением жителя Химмаша, отпустили на свободу

Алексей Казанцев скончался в больнице 2 июня, не приходя в сознание. Фото: предоставлено родственниками пострадавшего

Следственный комитет проведет проверку в отношении майора полиции, который проигнорировал пять вызовов в ночь, когда на Химмаше южане забили до смерти 46-летнего Алексея Казанцева. Толпа мигрантов напала на мужчину 29 мая, а через три дня он умер в больнице.

- В ходе расследования поступила информация о том, что в момент конфликта в территориальный отдел полиции от граждан поступали по телефону сообщения о происходящем криминальном инциденте, однако принимавший эти звонки сотрудник МВД не отреагировал на них должным образом, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Специалисты СК дадут объективную оценку действиям или бездействию должностного лица. А в полиции добавили, что, если вину майора докажут, он будет уволен из правоохранительных органов по отрицательным основаниям

- Он не отреагировал на вызовы и не направил на место происшествия наряд полиции. Собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, - отметили в региональном главке полиции.

Дежурный полицейский проигнорировал пять звонков от очевидцев происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При этом известно, что главный подозреваемый в избиении Сунатулло Манонов успел скрыться от следствия, улетев в Таджикистан, а остальных южан просто отпустили.

- Хорошо, что хоть кого-то накажут. Они до последнего не реагировали на вызовы, а потом перенаправили все в Росгвардию. Человека убили, а ответственных – нет, - рассказала «КП-Екатеринбург» жена погибшего Наталья Казанцева.

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга рассказали, что в отношении обвиняемого Мамонова Сунатулло Ханоновича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, исчисляемых с момента его фактического задержания на территории Российской Федерации либо в случае его экстрадиции на территорию РФ - с момента пересечения госграницы РФ.

Ранее в Следственном комитете заявляли о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».