Жители поселка несколько лет задыхаются от пыли. Фото: читатель "КП"

На кадрах, сделанных жителями Покровск-Уральского, неясные очертания деревьев и кустов. Если приглядеться, можно рассмотреть дорогу, линию электропередач и свет от прожекторов на промышленной площадке.

ДНЕМ ТУМАН, НОЧЬЮ ШУМ

Кажется, что это очень густой туман или задымление. Но это не туман, а облако пыли, которое несколько лет назад нависло над населенным пунктом. Причина всего этого ужаса – производство щебня на предприятии «Уральский щебень», по соседству с которым не посчастливилось жить местным людям.

По рассказам местных жителей воздух в Покровск-Уральском горький, а по ночам тяжело дышать. Фото: читатель "КП"

– У нас земля буквально зацементирована. На нас столько тонн кремниевой пыли высыпали. Воздух постоянно с горьким привкусом. При разовом максимальном выбросе до 50 суток пыль висит в воздухе. А они так работают почти каждую ночь. Сегодня ранним утром мне нужно было выехать из поселка, на улице дышать сложно. Будто вокруг меня не воздух, а известь, – рассказывает жительница поселка Ирина Нефедова.

Женщина не по своей воле стала, как ее теперь называют представители «Уральского щебня», «главным внештатным экологом производства». Люди в поселке днем страдают от пыли, висящей над поселком, а по ночам не могут спать из-за шумной работы установок по обработке щебня.

Покровск-Уральский находится в низине и ветер не выносит пыль от производства щебня из поселка. Фото: читатель "КП"

– Работать без грохота предприятие не может. Когда куда-нибудь отправляешь жалобу, то притихают ненадолго, – объясняет постоянные обращения в органы женщина и показывает запись со звуком работы производства в два часа ночи.

НЕСЧАСТНЫЕ СОСЕДИ

Жители поселка страдают от производства щебня с 2007 года, тогда Покровск-Уральский и стала покрывать пыль. В 2008 году каждый отправил в администрацию Президента обращение с просьбой разобраться в ситуации.

Помогло: были проведены замеры, прокуратура совместно с Роспотребнадзором подготовили заключение, что конструкция для площадки по добыче щебня должна создаваться сразу с пылегазоочистными сооружениями. Сооружения сделали, и по отпискам, как ответы называют местные жители, они есть и нейтрализуют до 97 процентов выбросов. Однако фото и видео красноречиво подтверждают слова местных жителей, что сооружения не работают так эффективно, как прописано в документах.

– Сейчас у многих уже опустились руки. Возмущаются все, но действовать активно перестали, когда увидели, что обращения в прокуратуру, Роспотребнадзор, к губернатору не работают. Я еще продолжаю бегать, – говорит Ирина Нефедова.

Жителей поселка кормят обещаниями. Но пока ничего не изменилось. Фото: читатель "КП"

В администрации поселка говорят, что Нефедова и другие активно жители вызывают представителей Роспотребнадзора ежемесячно. В отчете за февраль (документы есть в распоряжении редакции) сказано, что на первой контрольной точке концентрация взвешенных веществ превышает ПДК максимальной разовой концентрации в 3,46 раза, на второй – в 1,2 раза. Представители Роспотребнадзора провели расследование и выяснили, что ООО «Уральский щебень», используя технологические процессы, характеризующиеся образованием и выделением пыли не предусматривает способы ее подавления. Технологические линии не оборудованы устройствами для локализации пыли. Такие расследования проводятся регулярно, по итогам проверки ведомство обращается в суд, а производство отделывается штрафами в 10-20 тысяч рублей.

– Каждый раз перед проверкой производство останавливают, но это не помогает, пыль висит. Даже если ее не видно, превышение может показать в два раза. Летом в поселке жить труднее, – говорит Ирина Нефедова.

Администрация каждую неделю общается с производством, но ситуация пока не сдвигается с мертвой точки.

– Должны были поставить производство вдали поселка, а по факту поставили практически в поселке. С этого все и началось, – рассказывает глава управления администрации Сергей Резник.

По словам Нефедовой, сотрудники производства говорят, что работают, когда ветер не дует на поселок, но на самом деле ветер постоянно меняет направление. Учитывая объем производства, пыль долетает от одного конца поселка до другого за пять минут.

Производство собирались построить за поселком, но по факту оно недалеко от домов. Фото: читатель "КП"

– У нас ветра с запада и севера, как раз на поселок все несет. Надо было за горой фабрику ставить. Но туда железку пришлось бы тянуть, а это лишние деньги бизнесменам тратить, оно им надо? Они же не в Покровске живут... – делится в соцсетях один из мужчин, проживающих в Покровск-Уральске.

"ВОДНЫЙ ТУМАН ПОХОЖ НА ОБМАН"

1 июля после очередного обращения жителей Покровск-Уральского в СМИ, на встречу с селянами выехали депутаты, чиновники и руководство «Уральского щебня». Два года назад на производстве сменилось начальство, нынешнее намерено поставить новые установки для пылеподавления.

– Вопрос стоит остро, мы им занимаемся с 2019 года. Нами приобретена пушка гидрообеспыливания радиусом покрытия 70 метров. Говоря простым языком, будет стоять водяной туман, чтобы отсечь поселок от пыли. Установка с расходом на 6 кубометров воды в час, – рассказал на встрече заместитель гендиректора по безопасности ООО «Уральский щебень» Николай Купчин.

Пушка уже привезена в Россию, но из-за локдауна застряла в Новосибирске. Ее доставку ожидают этим летом.

Также на производстве появится пылеулавливающая установка, работы по ней ведут три подрядчика. Ее капитальное строительство запускается с 1 июля, пуско-наладочные работы начнутся с середины октября. Она будет работать круглогодично, пушка будет обеспечивать дополнительное орошение летом.

Всего на работу с пылью «Уральский щебень» выделил 80 млн рублей.

В скором времени администрация «Уральского щебня» обещает мыть дороги в поселке, чтобы снизить пыльевую нагрузку на поселок.

Сейчас производство планируют расширять, но администрация не знает, как решить проблему с нехваткой сотрудников. Рабочие остаются до первой зарплаты: «Не хотят люди работать», - говорит на встрече Николай Купчин.

Жить в поселке с таким воздухом опасно. Фото: читатель "КП"

– Обещания, обещания. Пока не увижу результат своими глазами, не поверю! А по кадрам, предположу так, не люди ни хотят работать, а зарплата не устраивает (в наше время для интенсивной работы 35-40 тыс. руб. это явно мало). На северах и в шахтах работяги получают больше, так зачем им идти на вредное производство за небольшие деньги... – пишет в соцсетях один из местных жителей.

– Нам сообщили на встрече, что никто не намерен останавливать производство или переносить его. Потому что они стали поставщиками щебня при строительстве федеральной трассы «Казань-Екатеринбург». Просят потерпеть еще 2023 года, якобы тогда жить в поселке станет проще. Но мы в это не верим, – говорит Ирина Нефедова.

Между тем представители производства анонсировали расширение числа операционных установок до девяти и увеличение штата. Запасов щебня по предварительным расчетам у Покровск-Уральского еще на 53 года. Хватит ли у жителей поселка здоровья, чтобы дожить до того момента, как производство остановится, остается для Покровск-Уральского открытым вопросом.

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