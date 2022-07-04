11-классники в восторге от такого сюрприза. Фото: предоставлены героями публикации

Выпускной для учеников 70-й гимназии, проходивший в отеле Hyatt Regency в Екатеринбурге, завершился неожиданным и приятным сюрпризом. 11-класснки случайно встретили популярного блогера и певца Эльдара Джарахова и позвали его выступить на празднике. До этого он выступил на открытии скейт-парка в Зеленой роще и, видимо, остался ночевать в городе в отеле.

Блогер пожелал ребятам найти то, чем им действительно будет нравится заниматься. Фото: предоставлены героями публикации

- Время было около 1:25 ночи. Мы с подругами вышли посидеть на первом этаже отеля напротив караоке-бара. В этот момент из него вышел Эльдар с двумя менеджерами. Я подбежала к нему, чтобы задержать, пока не пришли другие ребята. Сказала, что у нас выпускной. Спросила, как ему Екатеринбург. Он ответил, что был здесь раз шесть, наверное, и, если не сравнивать с Москвой и Питером, то город очень большой и классный, - рассказывает выпускница 70-й гимназии Елизавета.

Джарахов пообщался с выпускницами, а затем к ним подбежали и другие ребята.

Джарахов пел для ребят около 30 минут. Фото: предоставлены героями публикации

- Эльдар рассказал, увидел много красивых девушек в платьях, но потом заметил табличку «Выпускной», понял, что все это школьники и «забил» на идею подружиться с этими красотками в платьях, - вспоминает другая выпускница Дарья (Имя изменено по просьбе героя публикации). - Мы немного поболтали. Джарахов громко разговаривал и матерился. К нему подошел охранник и сказал: «Можете, пожалуйста, не выражаться и вести себя потише». А Джарахов сказал, что он из деревни, он так воспитан и по-другому не может.

После этого ребята вместе с певцом ненадолго вышли на улицу. К ним подошли еще несколько парней и уговорили Эльдара спеть с ними несколько песен.

- Решили попытать удачу и попросить его выступить у нас ради выпускного буквально минут на 30. Он согласился. Сказал: «Только ненадолго». Мой одноклассник побежал уговорить нашего диджея скачать минусы песен Джарахова. Хотелось устроить максимально комфортные условия для выступления. Потом проводили Эльдара к нам в зал. Он выступил, все ему подпевали, снимали видео, девчонки с ним обнялись. Многие из нас любят его творчество и были в восторге. Крутое получилось завершение выпускного, - поделился впечатлениями выпускник Максим (Имя изменено по просьбе героя публикации).

Выпускникам надолго запомнится этот день. Фото: предоставлены героями публикации

Ребята спели вместе с Эльдаром Джараховым его главный хит и хит прошлого лета «Я в моменте» и еще несколько треков певца.

- Помните, что все в ваших руках, - обратился в конце выступления к выпускникам блогер. - Перед вами стоит человек с девятью классами образования. Я ведь второгодник. Так что не образование делает тебя, а только ты сам делаешь себя таким, каким хочешь. Каждому из вас желаю, найти себя и заниматься тем, чем вам хочется. Не делайте работу, чтобы делать деньги, а делайте деньги, потому что вы делаете работу.

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