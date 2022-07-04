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Общество4 июля 2022 2:35

Эльдар Джарахов по просьбе школьников из Екатеринбурга выступил у них на выпускном

Выпускники случайно встретили артиста в Hyatt Regency, где отмечали праздник
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Эльдар Джарахов общался с выпускниками и пел около получаса Фото: скриншот с видео

Эльдар Джарахов общался с выпускниками и пел около получаса Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге 11-классники из гимназии №70 уговорили бесплатно выступить на выпускном Эльдара Джарахова. Выпускники случайно встретили артиста возле Hyatt Regency, где отмечали праздник. Видео выступления опубликовали в группе «ВКонтакте» «Типичный Екатеринбург».

- Желаю вам найти себя и заниматься тем, чем хочется. Не делать работу для того, чтобы делать деньги. А делать деньги, потому что вы делаете эту работу, - говорит Эльдар Джарахов на видео.

Школьники «поймали» артиста, когда тот вернулся в отель после выступления на открытии скейт-парка. Эльдар Джарахов общался с выпускниками и пел около получаса.