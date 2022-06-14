«Прикидывался хорошим отцом»: мать четверых детей чуть не подралась с бывшим на шоу и отсудила у него алименты

Женщине помогли статьи «Комсомолки». Фото: предоставлены героиней публикации

- Я выиграла, я победила, - такое сообщение написала корреспонденту «КП-Екатеринбург» многодетная мама Валентина Савина после того, как отсудила алименты у бывшего молодого человека. Анатолий Висков скрывался от нее несколько месяцев, отказываясь признавать сына и дочь.

После того, как «Комсомолка» рассказала историю многодетной мамы, мужчина не только объявился, но и согласился на ДНК-тест. Его сделали на программе НТВ, съемки которой чуть не дошли до драки…

Валентина одна воспитывает детей. Фото: предоставлено героиней публикации

«ДУМАЛ, ЧТО НАГУЛЯЛА»

Валентина Савина познакомилась с Анатолием Висковым в Сухом Логу 15 лет назад, когда была беременна от другого мужчины.

- Толю моя беременность не смутила. Он красиво ухаживал, поддерживал меня во всем и принял моего сына за своего, - вспоминает о том периоде женщина.

За шесть лет совместной жизни у пары родилось еще трое детей: Алексей (сейчас ему 13 лет), Иван (ему – 9 лет) и Настя (ей – 6 лет). Но в 2014 году женщина выставила Анатолия из своего дома после крупной ссоры.

- Я стала подозревать, что Толя начал употреблять наркотики. Почти каждый вечер приходил домой с мутными глазами, списывал все на пиво, но я ведь видела его пьяным до этого. Он выглядел по-другому. В последний вечер перед расставанием мы поругались, и он набросился на меня с ножом. Дети тогда были в другой комнате. Я быстро убежала к ним, и заперла дверь на ключ, вызвала полицию, позвала свою сестру. А Толя благополучно уснул на диване с ножом в руке. Полиция забрала его, но, как я поняла, когда он протрезвел, его просто отпустили, - рассказывала ранее Валентина.

После рождения четвертого ребенка Валентина начала подозревать Анатолия в употреблении наркотиков. Фото: предоставлено героиней публикации

После расставания женщина практически не общалась с отцом своих детей. По ее словам, мужчина не помогал с воспитанием и отказывался выплачивать алименты на младших сына и дочь. А с февраля 2022 года и вовсе перестал выходить с ней на связь.

Однако после статьи «Комсомолки» Анатолий впервые за несколько месяцев вышел со своей бывшей на связь.

- Он позвонил поздно вечером и обвинял меня в том, что я его, так сказать, оклеветала. Говорил, что не верит мне, что все дети от него. Было время, когда мы несколько раз не жили вместе. Он думает, что я ему изменила и не верит мне, - делилась многодетная мама.

При этом в личном кабинете на госуслугах у женщины высветилось, что Анатолий Висков должен ей по алиментам 425 945 рублей.

На программе женщина доказала свою правоту. Фото: предоставлено героиней публикации

«ЕЛЕ СДЕРЖАЛАСЬ»

Валентина решила во что бы то ни стало доказать свою правоту.

16 марта она обратилась в суд с исковым заявлением на установление отцовства и выплату алиментов. 23 марта женщине пришла повестка о первом слушании в суде, которое прошло 14 апреля, но на него мужчина не явился.

После этого сам Анатолий все же вышел на связь с редакцией «КП-Екатеринбург», но отказался комментировать ситуацию. Однако мужчина согласился прийти на съемки программы «ДНК» на НТВ.

- 25 апреля мы с младшими детьми вылетели в Москву. За пару дней до съемок мне по секрету сказали, что он в студии будет со своей женой Яной, и что она меня боится, - рассказывает многодетная мама.

27 апреля на съемках Валентина действительно была настроена решительно. Но как это обычно бывает, атмосфера на программе накалилась, так что не обошлось и без скандалов.

- У меня было много претензий к бывшему. Я бы ему многое могла высказать, но важнее всего мне был результат. Единственное, когда показывали, что он своей новой жене во всем помогает, что с детьми гуляет, я даже смотреть не могла. Тогда мне прямо захотелось ударить его, еле сдержалась. Дело в том, что я знаю, что он не такой. Это все показуха. Он себя пытался выдать за прекрасного отца. А на эту ложь смотреть противно и тошно было, - рассказывает Валентина. - Когда программа закончилась, мой бывший «пулей» вместе со своей женой смылся. Я даже не увидела, куда он свалил.

Теперь Анатолий Висков обязан платить алименты на троих детей. Фото: предоставлено героиней публикации

Но многодетная мать все же доказала, что была права. Тест ДНК подтвердил, что Анатолий приходится родным отцом всем троим детям.

- После программы мне заказным письмом из Москвы пришли результаты ДНК-теста. 31 мая было последнее заседание суда. А сегодня пришли документы о том, что Анатолия обязали выплачивать алименты (Все документы имеются в распоряжении редакции, - Прим. Ред.). Долг на нем так и остался. Но сейчас он уволился с работы, поэтому я не знаю, как и что будет, - рассказывает Валентина. - На самом деле, я очень благодарна «Комсомолке» за то, что поддержали меня. Мне даже после съемок продюсер подошла и сказала: «Валя, если бы не статьи в «Комсомолке», он бы не согласился, и у нас бы вообще ничего не получилось бы.

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