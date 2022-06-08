«Галамарт» сделает летние путешествия комфортным и очень экономными

«Галамарт» сделает летние путешествия комфортными и очень экономными. Фото: пресс-служба «Галамарт».

Лето – самое подходящее время для длительных прогулок. Рыбалка, поход в лес, пикник на свежем воздухе оставят теплые воспоминания, которые будут согревать зимой. А «Галамарт» поможет сделать эмоции от лета действительно незабываемыми: с 9 по 11 июня здесь будет действовать акция «Второй товар за 1 рубль» на все для туризма и рыбалки.Если не успеете обновить снасти, не беда: с 16 по 18 июня предложение «Второй товар за 1 рубль» будет действовать уже на аксессуары для летней рыбалки.

Фото: пресс-служба «Галамарт».

Здесь вы найдете все необходимое для длительных походов: от туристических наборов и газовых плиток – до палаток и спальников. Для комфортного отдыха с друзьями подойдет, например, четырехместная палатка «Чингисхан»: она выполнена из высокопрочного нейлона, хорошо защитит от ветра и холода, а дно сделано из термоустойчивой водонепроницаемой ткани.

Фото: пресс-служба «Галамарт».

Вопрос размещения – это тоже немаловажно: чтобы не пришлось сидеть на сырой земле, возьмите туристические стулья, а для семейного обеда – складной кемпинговый стол. И не забудьте гамак: он всегда становится центром всеобщего внимания в походах!

Фото: пресс-служба «Галамарт».

Скрасит путешествие удобная туристическая посуда: стаканы, тарелки, чайники и котелки, из которых похлебка всегда намного вкуснее – все эти предметы определенно вам пригодятся. Газовые плиты уже давно и повсеместно используются туристами и рыболовами: оцените их удобство и вы, к тому же такая плитка отлично подойдет и для загородного дома. Вкусный обед для всей семьи за считаные минуты – даже в полевых условиях!

Фото: пресс-служба «Галамарт».

А для тех, кто предпочитает сидеть на берегу с удочкой – готовые рыболовные наборы, катушки, поплавки, лески, приманки, грузила и многое другое - все можно приобрести по предложению «Второй товар за 1 рубль». А если не успеете – ничего страшного: с 16 по 18 июня в народном магазине будет действовать акция «Второй товар за 1 рубль» на все для летней рыбалки. Ближайший «Галамарт» уже ждет; удачных вам летних прогулок и хорошего улова!

*Акция «Второй товар за 1 рубль на все для рыбалки и туризма» действует с 9 по 11 июня 2022 г. в розничных магазинах «Галамарт».

*Акция «Второй товар за 1 рубль на все для летней рыбалки» действует с 16 по 18 июня 2022 г. в розничных магазинах «Галамарт».