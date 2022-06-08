Как изменится Преображенский парк Екатеринбурга, победивший во всероссийском голосовании

Деньги на благоустройство второй части парка будут выделены в 2023 году Фото: РГС Академический

Преображенский парк в Академическом победил во всероссийском голосовании за объекты, которые благоустроят в 2023 году - за него проголосовали более 123 тысяч человек. Это значит, что проект получит дополнительные деньги на благоустройство из федерального бюджета.

Фото: РГС Академический

Речь идет второй половине парка, от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Мехренцева. Компания-застройщик РСГ «Академический» показала, как преобразится любимое жителями района пространство. Только посмотрите, чего здесь только нет! В проекте предусмотрены прогулочные зоны, детские площадки, кафе, скейт-парк и даже общественный огород.

Фото: РГС Академический

Фото: РГС Академический

Фото: РГС Академический

Напомним, что первая очередь Преображенского парка победила в городском конкурсе в прошлом году. Благодаря победе было выделено 175 миллионов рублей. На эти деньги начаты работы на площади в 146 тысяч квадратных метров - от улицы Чкалова до улицы Мехренцева.

Фото: РГС Академический

Предполагается, что и на вторую половину парка будет выделено около 175 миллионов рублей. В итоге на благоустроенной территории появятся дорожки и тропинки с разным покрытием (асфальт, плитка, песко-щебеночная смесь) в том числе вдоль реки Патрушиха, скамейки, урны, высокие деревья и кустарники, площадка для массовых мероприятий и освещение. Также будет построен амфитеатр с трибунами. Парк украсят малые архитектурные формы.

Фото: РГС Академический

Все работы будут проводиться в два этапа. Первый планируют закончить уже этой осенью.

Фото: РГС Академический