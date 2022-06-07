Владелец екатеринбургского небоскреба купил в Москве квартиру, про которую Высоцкий спел в песне «На Большом Каретном»

Владимир Высоцкий и Марина Влади на праздновании десятилетия театра на Таганке. Фото А. Гаранина

Скоро каждый сможет почувствовать себя героем песни Владимира Высоцкого «На Большом Каретном». Советский поэт посвятил ее другу юности режиссеру Левону Кочаряну, а также его квартире в доме №15 в Большом Каретном переулке в Москве. Сам Высоцкий с родными тоже жил в том доме – их подселили в четырехкомнатную квартиру двумя этажами ниже.

Теперь квартира Левона Кочаряна принадлежит владельцу бизнес-центра «Высоцкий» Андрею Гавриловскому. И скоро все поклонники Владимира Высоцкого смогут арендовать ее, чтобы переночевать в легендарном месте.

В квартире сохранилась мебель, которая помнит Владимира Высоцкого. Фото: Андрей Гавриловский

- В этой квартире до недавнего времени проживала дочь Левона Кочаряна с сыном. Видимо им надо было разъехаться, поэтому они обратились ко мне с предложением приобрести квартиру. Я не смог отказаться, тем более что раньше я уже делал попытки переговорить о приобретении квартиры, - рассказал «КП-Екатеринбург» Андрей Гавриловский.

Во время ремонта раритетная мебель будет увязана с современной. Фото: Андрей Гавриловский

Андрею Гавриловскому принадлежит музей Высоцкого в Екатеринбурге, где представлена уникальная коллекция личных вещей музыканта, включая, например, его «Мерседес». В квартире на Большом Каретном тоже сохранилось множество предметов, имевших непосредственное отношение к знаменитому актеру и барду.

- В квартире Левона Кочаряна Владимир Высоцкий проводил времени не меньше, чем дома, - объясняет Андрей Гавриловский. – Даже когда Высоцкий уехал с Большого Каретного, он возвращался сюда к Кочуряну. Они проводили квартирники. Высоцкий сочинял и записывал здесь песни на магнитофон. Например, песня «На нейтральной полосе» была написана именно здесь.

Именно об этой квартире пел Высоцкий: «А где меня сегодня нет? На Большом Каретном...». Фото: Андрей Гавриловский

В квартире сохранились окна с аутентичными рамами, которые помнят, как в них смотрел Высоцкий. Осталась мебель с тех времен и двери, а также набор посуды, который когда-то ходил покупать сам музыкант. Все эти практически музейные экспонаты дополнят интерьер квартиры после ремонта.

- Мы хотим сделать очень хороший ремонт, увязав предметы прошлого с современной мебелью. Попробуем их объединить в этом непростом дизайнерском проекте, - объясняет Андрей Гавриловский. – Новая мебель будет круче, чем в дорогих гостиницах. Причем будет и мебель, которая была еще при Высоцком.

Ранее эта квартира принадлежала семье Левона Кочаряна, советского режиссера и друга Владимира Высоцкого. Фото: Андрей Гавриловский

По площади квартира занимает 75 квадратных метров. В ней три комнаты. По предварительной оценке после ремонта арендовать ее на сутки можно будет примерно за 20 тысяч рублей.

- Мы хотим сделать здесь особую атмосферу, чтобы был такой эмоциональный всплеск, - говорит Андрей Гавриловский. - В свое время это была одна из самых известных квартир Москвы. Сюда приходили космонавт Гагарин и режиссер Тарковский. Высоцкий здесь ночевал в ванной – известная история. Никогда не слышал, чтобы где-то вы могли переночевать в квартире своего кумира. А здесь это можно будет сделать.

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