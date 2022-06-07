«Надо возвращать»: родители заступились за завуча, уволенного после ЛГБТ-скандала в лицее Екатеринбурга

Кадр с записи скандального танца

В столице Урала продолжают обсуждать скандал, случившийся в Лицее №12. В первой половине мая на конкурсе старшеклассники исполнили танец, в котором некоторые увидели элементы ЛГБТ-пропаганды. А после того, как о номере школьников рассказал в своей передаче телеведущий Владимир Соловьев, о необычном танце заговорили по всей России, а над директором лицея нависла угроза увольнения. Однако накануне мэр Екатеринбурга заявил журналистам, что увольнение затронет не директора, а завуча.

- Такого в стенах школы не должно происходить. По завучу мы приняли решение – уволили, - прокомментировал журналистам мэр Алексей Орлов. - Она написала заявление на увольнение. Я считаю, что это правильное решение. Надо к таким вещам относиться очень сдержанно – к тому, что произошло в 12-м лицее. А директор – человек заслуженный в системе образования практически 50 лет. За это ее увольнять я тоже считаю, что нельзя.

Во вторник, 31 мая, родители учеников собрались у стен школы, чтобы собрать подписи в защиту педагогов. Фото: Олег ГАЛИМОВ

В прошлый вторник родители, чьи дети учатся в лицее, собирались у стен школы, чтобы поддержать директора и классного руководителя. Они собирали подписи в их защиту. Новость о том, что за танец накажут завуча, родители встретили без восторга.

- Негативно относимся к увольнению завуча, - заявил Алексей Беззуб, отец детей, обучающихся в Лицее №12. - Люди у школы высказали свое мнение. Там 1376 подписей было собрано за директора и за классного руководителя. Но, ребята, мы собрали эти подписи в конечном итоге, чтобы вообще никого не увольняли и не наказывали. Жители Екатеринбурга, кто причастен к этой школе, кто учился, у кого дети учатся, высказали свое мнение. Естественно надо завуча возвращать. А Соловьеву надо перестать тут «моросить».

Завуча лицея зовут Лилия Ардашева. Она преподает музыку. В разговоре с «КП-Екатеринбург» она рассказала, что проработала в школе 35 лет. Сам телеведущий Владимир Соловьев, с которого начался резонанс вокруг танца старшеклассников, утром, 7 июня, высказался об увольнении завуча.

- Екатеринбург все выводы сделал. Чиновники Свердловской области нашли виновного. Хотелось бы отметить, что я-то вообще не призывал никого увольнять, а лишь обратил внимание на уроки толерантности, которые были и которые к этому всему и привели, - сказал Владимир Соловьев в эфире «Соловьев Live».

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