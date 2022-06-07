Скандал с ЛГБТ-танцем школьников получил всероссийский резонанс после того, как о нем рассказал в своей программе Владимир Соловьев. Фото: Евгения ГУСЕВА

Скандальный танец старшеклассников в Лицее №12 Екатеринбурга обернулся увольнением для завуча. В начале мая на конкурсе «Танцевальная галактика» ученики исполнили номер, в котором некоторые зрители разглядели ЛГБТ-пропаганду. Критично о выступлении на многомиллионную аудиторию рассказал и телеведущий Владимир Соловьев в передаче «Соловьев Live». После этого история получила всероссийский резонанс, а над директором учебного заведения нависла угроза увольнения. Но в понедельник, 6 июня, мэр Екатеринбурга заявил журналистам, что уволена будет не директор, а завуч.

- Она написала заявление на увольнение. Считаю, это правильное решение, - сказал Алексей Орлов журналистам. - Надо даже к таким вещам относиться очень сдержанно. Директор - это заслуженный человек. Она почти 50 лет в системе образования. За это ее увольнять, считаю, тоже нельзя.

Кадр с видео, запечатлевшего скандальный танец.

Утром, 7 июня, о ситуации вновь высказался Владимир Соловьев в эфире своей программы.

- Екатеринбург все выводы сделал. Чиновники Свердловской области нашли виновного. Хотелось бы отметить, что я-то вообще не призывал никого увольнять, а лишь обратил внимание на уроки толерантности, которые были и которые к этому всему и привели. Детям так долго объясняли в этой школе, что это нормально.

Добавим, что сама завуч в разговоре с «Комсомольской правдой» также прокомментировала новость о своем увольнении.

- Что могу сказать? Я 35 лет проработала в школе, а меня просто уничтожили этим поступком, больше у меня нет слов, - прокомментировала «КП-Екатеринбург» завуч лицея № 12.

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