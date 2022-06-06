«Меня просто уничтожили»: завуч лицея в Екатеринбурге – о своем увольнении после ЛГБТ-танца школьников

Кадр с видеозаписи скандального танца

Завуч лицея № 12 в Екатеринбурге, который на прошлой неделе стал известен на всю страну из-за ЛГБТ-танца десятиклассников, высказалась о своем увольнении из учебного заведения. Как оказалось, сначала после скандала собирались сократить директора Любовь Кулеву, такую позицию высказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Родители с этим не согласились и вышли на народный сход, чтобы собрать подписи в поддержку Любови Кулевой. После этого высказался и губернатор Евгений Куйвашев, он также защитил педагога, подчеркнув, что творческий номер учащихся - просто шутка, которая не может перечеркнуть все заслуги педагога.

Однако сегодня, 6 июня, выяснилось, что уволить могут вовсе не директора, а... завуча Лилию Ардашеву. Об этом на встрече с журналистами заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Родители вышли на народный сход, чтобы собрать подписи в поддержку Любови Кулевой Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Завуч написала заявление на увольнение. И я считаю, что это правильное решение, - сказал Алексей Орлов. - Надо даже к таким вещам относиться очень сдержанно. Директор - это заслуженный человек. Она почти 50 лет в системе образования. За это ее увольнять, считаю, тоже нельзя.

- Что могу сказать? Я 35 лет проработала в школе, а меня просто уничтожили этим поступком, больше у меня нет слов, - прокомментировала «КП-Екатеринбург» свое увольнение завуч лицея № 12 Лилия Ардашева.

Напомним, видеозапись танца перед входом в учебное заведение разошлась по социальным сетям. Из-за особенностей хореографических движений, а также одежды, в которую были одеты ребята, многие зрители увидели в выступлении танцоров пропаганду ЛГБТ.