Соловьев вновь подверг критике жителей Урала. Фото: кадр из эфира программы «Соловьев Live»

В последние пару лет телеведущий Владимир Соловьев полюбил критиковать Екатеринбург. То «городом бесов» назовет во время противостояния в сквере у Театра Драмы. То «центром мерзотной либероты». А на прошлой неделе и вовсе раскритиковал наш лицей №12 из-за танца старшеклассников – в нем он разглядел элементы «ЛГБТ-пропаганды».

Но сегодня Соловьев вдруг решил расширить географию критики уральцев. Под раздачу в его программе «Соловьев Live» попал мэр Первоуральска Игорь Кабец. Поводом для критики стала картинка, которую глава города опубликовал на своей странице вконтакте. На ней некий художник нарисовал карикатуру – человек, похожий на главу Среднего Урала в образе рыцаря-джедая из фильма «Звездные войны» наносит световым мечом сокрушительный удар человеку, похожему на Владимира Соловьева. Эта картинка стала распространяться по соцсетям после того, как губернатор заступился за Екатеринбург, когда Соловьев назвал город «центром мерзотной либероты».

На этот раз критике Соловьева подвергся глава Первоуральска Игорь Кабец. Фото: prvadm.ru

- Некий Игорь Кабец размещает у себя интересненькую карикатурку. Что происходит в голове у руководителя администрации Первоуральска в этот момент? Он сейчас солидаризируется с теми подонками, которых прислал Зеленский (президент Украины, - Прим. Ред.), чтобы меня убить? – сказал в эфире «Соловьев Live» Владимир Соловьев. – Игорь призывает к тому, чтобы со мной расправиться и отрубить мне голову? Игорь, ну так приезжай, возьми катану (разновидность японского меча, - Прим. Ред.) Как я к этому должен относиться? Как мэрия Екатеринбурга, должен писать заявление в прокуратуру с просьбой проверить, не призыв ли это к тому, чтобы меня убили?

В понедельник, 6 июня, Басманный суд Москвы арестовал Тимофея Мокия, нового фигуранта дела о попытке покушения на телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева. Ранее члены группы признавались, что они планировали нападения и на других российских телеведущих.

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